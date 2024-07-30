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Düzenleme TBMM'den geçti, başıboş köpekleri ilk toplayan DEM Partili Silvan belediyesi oldu

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Başıboş köpek yasasının TBMM'den geçerek yasalaşmasının ardından ilk harekete geçen belediye DEM Partili Silvan Belediyesi oldu. "Başıboş gezen köpekler toplandı. İlçe merkezinde sayıları giderek artan sokak köpekleri belediyemiz ekipleri tarafından toplanarak barınağa yerleştirildi" ifadesiyle fotoğraflar paylaşan Silvan Belediyesi'nin tepkiler üzerine yaptığı paylaşımı sildiği görüldü.

Sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda gece saatlerinde kabul edilerek yasalaştı.

DEM PARTİLİ BELEDİYE HAREKETE GEÇTİ

Yasanın geçmesiyle birlikte belediyelerin nasıl bir tutum alacağı merak konusuyken Diyarbakır'da DEM Parti yönetimindeki bir ilçe belediyesi uygulamaya geçti.

Belediye tarafından oluşturulan ekiplerle sokak köpekleri yakalanıp, barınaklara teslim edilmeye başlandı. Belediyenin resmi sosyal medya hesabından, ekiplerin sokaklardan köpekleri topladığı anların fotoğrafları paylaşıldı.

Düzenleme TBMM'den geçti, başıboş köpekleri ilk toplayan DEM Partili Silvan belediyesi oldu

"UYUŞTURUCU İĞNEYLE VURARAK TOPLANIYORLAR"

Fotoğraflarla birlikte yapılan açıklamada da "Başıboş gezen köpekler toplandı. İlçe merkezinde sayıları giderek artan sokak köpekleri belediyemiz ekipleri tarafından toplanarak barınağa yerleştirildi. Belediyemiz ekipleri ilçe merkezinde sayıları giderek artan sokak köpeklerini yurttaşların şikayetleri üzerine uyuşturucu iğne ile vurarak toplamaya devam ediyor. Ekipler tarafından ilçe merkezi genelinde toplanan köpekler barınağa götürüldü. Barınağa yerleştirilen köpekler kısırlaştırılıp, aşıları yapıldı" denildi.

Düzenleme TBMM'den geçti, başıboş köpekleri ilk toplayan DEM Partili Silvan belediyesi oldu

TEPKİLER ÜZERİNE PAYLAŞIMI SİLDİLER

Belediyenin resmi X hesabından yapılan o paylaşım, sosyal medya üzerinden gelen yoğun tepkiler üzerine kaldırıldı. İşte belediyenin sildiği o paylaşım;

Düzenleme TBMM'den geçti, başıboş köpekleri ilk toplayan DEM Partili Silvan belediyesi oldu

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Yaşam

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