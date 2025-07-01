Bakan Yumaklı son durum raporunu paylaştı: 6 yangın devam ediyor

Türkiye genelinde çıkan orman yangınlarına müdahale sürüyor. Etkili olan rüzgar ekiplerin işini zaman zaman zorlaştırıyor ancak alevleri kontrol altına almak için ara verilmeden çaba gösteriliyor. Yurdun dört bir yanında alevlerle mücadele sürüyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da yangınlara ilişkin açıklama yaptı.

"6 YANGIN DEVAM EDİYOR"

"5 günde 342 yangın çıktı" diyen Bakan Yumaklı, "Manisa, İzmir, Hatay ve Antakya'daki 6 yangın devam ediyor. İzmir Seferihisar ve Menderes yangınlarında dünden çok daha iyi durumdayız. Hem İzmir'de hem Manisa'da gece boyu çok ciddi müdahalelerle etkiyi büyük ölçüde düşürdük. Hatay Antakya'da çok sert esen rüzgar sebebiyle zaman zaman zor anlar yaşıyoruz. Adana'daki yangın kontrol altına alındı" dedi.

Bakan Yumaklı'nın açıklamalarından satırbaşları;

"Cuma gününden bu yana 342 yangın çıktı. 6 bölgede yangın sürüyor. İzmir'de dünden bu yana daha iyi durumdayız. Adana'daki yangın kontrol altına alındı. Manisa'daki yangında da dünkünden daha iyi durumdayız. Gece boyu ciddi müdahaleler yapıldı. Akhisar'daki yangın bir vadinin içine sıkıştı.

"RÜZGAR KARARSIZ VE SERT ESİYOR"

Dün rüzgar nedeniyle verdikleri mücadeleden dolayı pilotlarımızı tebrik ediyorum. Hatay Antakya en sorunlu ilimiz. Rüzgar kararsız ve sert esiyor. Takviyeler var yine destek için.

"BİZİM GÜCÜMÜZ YERİNDE"

Dün söyledik bu bir cephe savaşı. Karşıda yorulmayan bir düşman var. O cephe açıyor siz savunmanızı oluşturuyorsunuz. Rüzgarın kararsız esmesi planlarımızı bozuyor. OGM'nin ekipleri bütün köylere ulaştı. Yangın çıktığı durumunda yapılması gerekenleri paylaştı ancak biz bu vurdumduymazlığı aşamıyoruz. Bizim gücümüz yerinde. Biz arkadaşlarımıza güveniyoruz. Ancak olay bu kadar basit değil.

"BİRKAÇ SANİYELİK DUYARSIZLIK BİZİ BU HALE GETİREBİLİR"

Yarından itibaren şiddetli rüzgarlar olacak yine. Sıcaklıklar ciddi derecede yükselecek. Bunlar varken sadece birkaç saniyelik duyarsızlık bizi bu hale getirebilir. Lütfen dışarıda ateş yakmayın. Sigara izmaritini otlara atmayın. Ekim 2025'e kadar teyakkuz halindeyiz. Bu bizim işimiz, yapacağız"