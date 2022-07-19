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Bahçeye bağladığı kurttaki değişim, sahibini bile korkuttu

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Yaşam
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Çin'deki Anhui şehrinde sahibi tarafından bahçeye bağlanan kurdun yüzü bir anda şişmeye başladı. Sahibi büyük panik yaşarken, kurt hemen veterinere götürüldü. Hayvanı engerek yılanının soktuğunun anlaşılması üzerine tedavi uygulandı.

Anhui kentinde yaşayan ve sibirya kurdu besleyen bir şahıs, kurdu bahçeye bağladıktan sonra evine geçti. Bir süre sonra dışarı çıktığında ise gözlerine inanamadı. Çünkü kurdun yüzü değişik bir hal almıştı.

ÖNCE NE OLDUĞUNU ANLAMADI

Hayvanın yüzünün davul gibi şiştiğini gören sahibi, önce panikledi. Daha sonra veterinerden randevu olarak hayvanı hemen veterinere götürdü. Veteriner, yaptığı ilk muayenin ardından kurdun zehirli bir engerek yılanı tarafından sokulduğunu tespit etti.

TEDAVİDEN SONRA ŞİŞLİK AZALDI

Doktor hemen tedaviye başladı. Köpeğe düzenli olarak uygulanan ilaçları 3 gün sonra etkisini gösterdi ve kurt normal yüzüne kavuştu. Fakat veteriner, hayvan sahiplerine yaptığı uyarıda, hayvanlarını yılanlara karşı korumaları tavsiyesinde bulundu.

İşte yılan tarafından sokulan kurdun fotoğrafları:

Bahçeye bağladığı kurtta yaşanan değişim, sahibini bile korkuttu

Bahçeye bağladığı kurtta yaşanan değişim, sahibini bile korkuttu

Bahçeye bağladığı kurtta yaşanan değişim, sahibini bile korkuttu

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Yaşam

Yaşam Haberler

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