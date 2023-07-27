Bağcılar Belediyesi Engelliler Sarayı, birçok ülkeye örnek oluyor

Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı, birçok ülke tarafından örnek alınıyor. Libya, Fas, Fildişi, Tunus ve Iraklı engelli dernek başkanları, akademisyenler ve engelli federasyon başkanları, tesisin hizmetlerini inceleyerek kendi ülkelerinde uygulamaya başladılar.

Kompleks tesis olarak Avrupa'da bile benzeri olmayan Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı, birçok ülke tarafından örnek alınıyor.

Libya, Fas, Fildişi, Tunus ve Iraklı engelli dernek başkanları, akademisyenler ve engelli federasyon başkanları, "Engelli ve Otizmli kişilerin Entegrasyonu için Arap Organizasyonu" çerçevesinde Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'nı ziyaret etti. Daha önce de tesisi ziyaret eden heyet, 40 branşta bin 600 engelli kursiyer için sunulan yeni hizmetleri yerinde görme imkanı buldu. Yeni atölyeler ve terapi modelleriyle ilgili bilgi alan yetkililer, incelemelerinin ardından hizmetleri kendi ülkelerinde de uygulamaya başladı.

"Tesisteki atölyeleri ve hizmetleri ülkemize taşıyoruz"

Engelliler Sarayı'nı rol model olarak ülkelerinde uyguladıklarını ifade eden heyet, ziyaret sırasında duygularını şöyle dile getirdi:

"Engelliler Sarayı engelli bireylerin günlük hayatını kolaylaştıran, toplum hayatına katılımına ve farkındalık oluşmasına katkı sunan örnek bir tesis. Daha önce yaptığımız ziyaret sırasında inceleme yaptığımız ve bilgi aldığımız hizmetleri ve atölyeleri ülkelerimize taşıdık. Ülkelerimizdeki engelli bireyler ile aileleri yaptığımız bu çalışmaları memnuniyetle karşıladılar. Tesis, engelli bireyler konusunda bizlere güzel bir örnek oluşturuyor. Engelli bireylere hizmet sunma konusunda bizim de ufkumuzu açan çalışmalarından ve misafirperverliklerinden dolayı Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir'e ve ekibine teşekkür ediyoruz."

Tesisteki atölyeleri gezen, çalışmaları yakından inceleyen heyet, Bağcılar Belediyesi Başkanlık Binası ile Çanakkale Zafer Müzesi'ni de ziyaret etti. - İSTANBUL