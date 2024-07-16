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Azerin, 15 Temmuz töreninde bozkurt selamı verdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan alkışlayarak karşılık verdi

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15 Temmuz darbe girişimin 8. yıldönümünde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen anma töreninde sahneye çıkan Azerbaycanlı sanatçı Azerin, Çırpınırdı Karadeniz şarkısının sonunda bozkurt selamı verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan da Azerin'i alkışladı.

Türkiye'nin başta askeriye ve emniyet olmak üzere birçok kurumuna sızan ve gerçek amaçlarını 15 Temmuz'da açığa çıkaran FETÖ'nün, darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçti. 256 vatandaşımızın hayatını kaybettiği darbe girişiminin 8. yıldönümü çeşitli etkinliklerle anıldı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen etkinlikte sahne alan Azerbaycanlı şarkıcı Azerin ise bozkurt işaretiyle dikkat çekti.

ERDOĞAN ÇİFTİ ALKIŞLADI

Azerbaycanlı sanatçı Azerin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 15 Temmuz Anma Töreni'nde Çırpınırdın Karadeniz'i seslendirdi. Güçlü sesiyle kendisine hayran bırakan Azerin, milli futbolcu Merih Demiral'ın Avrupa Şampiyonası'nda ceza almasına neden olan bozkurt selamını yaparak bitirdi. Azerin'in bozkurt hareketi ile parçasını bitirmesi sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan da alkışlayarak karşılık verdi.

Azerin, 15 Temmuz töreninde bozkurt selamı verdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan alkışlayarak karşılık verdi

Azerin, 15 Temmuz töreninde bozkurt selamı verdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan alkışlayarak karşılık verdi

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Yaşam

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Recep Tayyip Erdoğan Emine Erdoğan Karadeniz 15 Temmuz Gündem Magazin Yaşam Haberler

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Yorumlar (9)

ilker oymak:

Hay MaşAllah ????????????

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aristoteles:

Kendisi niye yapmamiş peki oy çıkmazdı ordan demekki

8
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Metin Yalcin:

Adına bakarsak seni ilgilendiren bir şey yok ..

yanıt3
yanıt2
Vatansever:

Hassas.....r

yanıt0
yanıt0
Cradle Stone:

NEFRET EDİYORUM BU SEMBOLİK PARMAK İŞARETİ ÇEKENLERE HERKES İÇİN GEÇERLİ

6
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Akıl:

İslamcısı, komünisti , liberali vs.. Herkes bir gün Türk ün Türk ten başka dostu olmadığını anlayacak..

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yanıtYanıtla
Metin Yalcin:

Azerin Türkiye'ye gelin olmalı yakışır ...

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1
yanıtYanıtla
Harbi Vatandaş:

MAŞALLAH HAİNLERE DERS OLSUN !!!!

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1
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Marko Apostolidis:

faşizm islama tamamen ters...benden faşist olmaz... faşistler felaket sonrası yurt dışından insani yardım kabul etmesinler...ayet... senin ağırlığının değeri bastığın toprağı esnetmiyor boyun dağları geçmiyor...

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