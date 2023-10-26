Asansör kazasında can veren genç kızın babası, acı gerçeği paylaştı: Kızım geçen hafta da asansörde kaldı
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Aydın'da KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda dün gece arızalanan asansör düştü, feci olayda üniversite öğrencisi Zeren Ertaş yaşamını yitirdi. İhmal iddiasıyla yurt müdürü açığa alınırken; Ertaş'ın acılı babası, "Geçen hafta annesine asansörde kaldığını söylemişti. Bizim canımız yandı, başkalarının canı yanmasın" ifadelerini kullandı.
Aydın'da Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda arıza yapan asansörden çıkmaya çalışırken sıkışarak hayatını kaybeden Adnan Menderes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi Zeren Ertaş'ın, 1 hafta önce de yurtta asansörde kaldığı ortaya çıktı.
KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda bulunan asansör iddiaya göre fazla yükü kaldıramayınca bir kat aşağıya doğru hareket ederek zemine düştü. Asansörün hareket etmesi ile birlikte paniğe kapılan ve 22 yaşındaki Zeren Ertaş hareket eden asansörden dışarı çıkmak isteyince duvarla asansör arasına sıkıştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kız öğrencinin hayatını kaybettiğini tespit etti. İtfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından hayatını kaybeden kız öğrencinin cansız bedeni sıkıştığı yerden çıkarılarak hastane morguna kaldırıldı. Asansörde bulunan diğer öğrenciler ise tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.
Olayın duyulmasının ardından kız ve erkek öğrenciler duruma tepki gösterdi. Yurt önünde toplanan öğrencileri bölgeye gelen görevliler sakinleştirmeye çalıştı. Yaşanan olay sonrası çok sayıda güvenlik gücünün de önlem aldığı görüldü. Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt müdürünün açığa alındığını ve incelemelerin başlatıldığını açıkladı.
Öte yandan kızlarının ölüm haberini alan aile yıkıldı. Kızı Zeren'in geçen hafta annesine yurtta asansörde kaldığını anlattığını söyleyen baba Akın Ertaş, "Geçen hafta annesine asansörde kaldığını söylemişti. Bizim canımız yandı, başkalarının canı yanmasın" dedi. Ertaş'ın cenazesinin yarın öğlen İstanbul'un Pendik ilçesi Kurtköy Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.