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Ayasofya Camii'nin yanı başında masaj salonu! Tepki çeken olay bakanlığı harekete geçirdi

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İstanbul'un en önemli yapılarının başında gelen Ayasofya-i Kebir Camii'nin yanında bulunan 1500 yıllık tarihi sarnıcın havuz ve masaj merkezine çevrilmesi büyük tepki çekti. Kaçak eklentiler yapıldığı ve ruhsatsız olduğu ortaya çıkan sarnıçla ilgili bakanlık harekete geçti.

İstanbul'un en önemli tarihi yapılarından olan Ayasofya-i Kebir Camii'nin yanında bulunan dünyaca ünlü 5 yıldızlı bir otel markası altında faaliyet gösteren işletme, turizme kazandırılması gereken 1500 yıllık tarihi sarnıcı adeta maaj salonuna çevirdi. İstanbul'un binlerce yıllık tarihine adeta hançer gibi saplanan işletme tepki çekti.

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Sarnıç içerisine havuz koyan merkez, alt kata ise özel bölmeli olarak masaj salonları yaptı. Müşterilerine 40 dakika masaj, 40 dakika da havuz hizmeti sunduğu belirtilen tarihi sarnıç içindeki işletme bu hizmetler karşılığında kişi başı 200 Euro (7 bin 600 TL) aldığı öğrenildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü söz tarihi sarnıcın masaj salonuna çevrilmesi sonrası harekete geçerek işlem başlattı.

Ayasofya Camii'nin yanı başında masaj salonu! Tepki çeken olay bakanlığı harekete geçirdi

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Ayasofya'nın hemen bitişiğinde yer alan bin 500 yıllık tarihi sarnıcın 5 yıldızlı bir otel çatısı altında masaj salonu olarak işletilmesi duyanları şaşkınlığa çevirirken Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü konusu söz tarihi sarnıcın masaj salonuna çevrilmesi sonrası harekete geçerek işlem başlattı.

Ayasofya Camii'nin yanı başında masaj salonu! Tepki çeken olay bakanlığı harekete geçirdi

KAÇAK EKLENTİLER YAPILMIŞ

Bu kapsamda yapılan denetimlerde, sarnıcın vakıf, kamu ve özel mülkiyete ait olduğu belirlendi. Kentsel Arkeolojik Sit Alanında ve Sultanahmet Meydanı ve Barbaros Evleri Turizm Merkezi Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartları kapsamında kaldığı tespit edildi.

Ayasofya Camii'nin yanı başında masaj salonu! Tepki çeken olay bakanlığı harekete geçirdi

BELEDİYE TESPİT EDİLEN AYKIRILIKLARI AÇIKLADI

Vakıfların azınlık hissesi nedeniyle giderilemeyen aykırılıklar sonrasında 31 Aralık 2024'te Fatih Belediyesi'nden söz konusu tarihi ve tescilli sarnıçta aykırılıkların neler olduğunun açıkça belirtilmesi ve onaylı projelerin iletilmesi istendi. Fatih Belediyesi ise Kurul Müdürlüğü tarafından gelen talep sonrasında yaptığı incelemede şu tespitlerde bulundu:

  • Tescilli sarnıç ve mahzen yapılarına ilişkin girişe bitişik konumda cam bir eklenti olduğu,
  • Üst kotta jakuzi mantığında 120 cm derinliğinde deneyim havuzu bulunduğu ve bu kısımda 2 adet sütunun yer aldığı
  • Alt kotta soyunma kabinleri, masaj, sauna ve hamam mekanlarının bulunduğu.

Ayasofya Camii'nin yanı başında masaj salonu! Tepki çeken olay bakanlığı harekete geçirdi

RUHSATSIZ ÇIKTI

Veraset intikali ile birlikte 60'a yakın mülkiyet sahibi olan bin 500 yıllık tarihi sarnıcın ruhsatsız olduğu öğrenildi. İşletme ruhsatı olmayan ve tarihi yapıya zarar veren işletme, 27 Kasım 2024 tarihinde vergi muafiyeti talebinde bulundu. Ancak bu talep, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından sarnıçta aykırılıkların giderilmesinden sonra değerlendirilmesine karar verilerek reddedildi.

Ayasofya Camii'nin yanı başında masaj salonu! Tepki çeken olay bakanlığı harekete geçirdi
Kaynak: Haberler.com / Yaşam
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Yorumlar (15)

Haber YorumlarıDODOK DODOK:

Acaba işletme sahibi kimdir, İmama mı yakın Cemaate mi...

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Haber YorumlarıÖnder Karaman:

Ne güzel memleket İstanbul'un göbeğinde yapılana bak. Büyük büyük çok büyük babasından miras kalmış. Trajikomik

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Haber YorumlarıNEFER OGLU:

Allah Allah yenimi gördünüz... bunun burada ne işi var diye yıllardır soruyordum kendime. herhalde semboliktir, faal değildir diye düşünüyordum. demek acikmiymis. Kim açma ruhsatı verdiyse hesabı sorulmalı.

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Haber YorumlarıBaran Aral:

Masaj salonu değil Tak Tak Dikiş salonu

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Haber YorumlarıAnty-Partizan:

Devleti Olusturan Ilgili Resmi Kurum Departmanliklari Sanki Bilmiyorlarmiydi Bugune Kadar ?? Musteriler Bilecek, DEVLETIN Ilgili Departmanliklari Bilmeyecek..Oyle mi ??

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Haber YorumlarıCan:

Bu masaj salonunun reklamlarını 10 yıldır görüyorum . Acaba ne olduda şimdi ters düşüldü . Bu rezillik ise vallahi kimse kusura bakmasın sadece benim bildiğim 10 yıldır devam ediyor. Bakanlık görevlileri sosyal medyayı kullanmıyor herhalde influncerlar reklamını yaptı, İnstagram da ful reklam dönüyor.

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Haber YorumlarıMurat Celik:

yirmi birinci yüz yıl kerhanesi kisaca bu

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Haber YorumlarıDemir Acer:

Oha bak sen su yüzsüz pezevenkere devlete birde devlete vergi vermemek için başvuruda bulunmuşlar, işletmeciliğini yapanin yüzde bir milyar mecliste ve belediye akıl veren dayılari vardir, yoksa bu şekilde at kosturamaz nokta.

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Haber Yorumlarıferhat toraman:

ayasoyfyadaki alkkat üst kat kilise o nolcak

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Haber YorumlarıXYZ:

Valiye soralım, yakınlarında degil mi?

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