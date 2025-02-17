Ayasofya Camii'nin yanı başında masaj salonu! Tepki çeken olay bakanlığı harekete geçirdi

İstanbul'un en önemli tarihi yapılarından olan Ayasofya-i Kebir Camii'nin yanında bulunan dünyaca ünlü 5 yıldızlı bir otel markası altında faaliyet gösteren işletme, turizme kazandırılması gereken 1500 yıllık tarihi sarnıcı adeta maaj salonuna çevirdi. İstanbul'un binlerce yıllık tarihine adeta hançer gibi saplanan işletme tepki çekti.

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Sarnıç içerisine havuz koyan merkez, alt kata ise özel bölmeli olarak masaj salonları yaptı. Müşterilerine 40 dakika masaj, 40 dakika da havuz hizmeti sunduğu belirtilen tarihi sarnıç içindeki işletme bu hizmetler karşılığında kişi başı 200 Euro (7 bin 600 TL) aldığı öğrenildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü söz tarihi sarnıcın masaj salonuna çevrilmesi sonrası harekete geçerek işlem başlattı.

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Ayasofya'nın hemen bitişiğinde yer alan bin 500 yıllık tarihi sarnıcın 5 yıldızlı bir otel çatısı altında masaj salonu olarak işletilmesi duyanları şaşkınlığa çevirirken Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü konusu söz tarihi sarnıcın masaj salonuna çevrilmesi sonrası harekete geçerek işlem başlattı.

KAÇAK EKLENTİLER YAPILMIŞ

Bu kapsamda yapılan denetimlerde, sarnıcın vakıf, kamu ve özel mülkiyete ait olduğu belirlendi. Kentsel Arkeolojik Sit Alanında ve Sultanahmet Meydanı ve Barbaros Evleri Turizm Merkezi Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartları kapsamında kaldığı tespit edildi.

BELEDİYE TESPİT EDİLEN AYKIRILIKLARI AÇIKLADI

Vakıfların azınlık hissesi nedeniyle giderilemeyen aykırılıklar sonrasında 31 Aralık 2024'te Fatih Belediyesi'nden söz konusu tarihi ve tescilli sarnıçta aykırılıkların neler olduğunun açıkça belirtilmesi ve onaylı projelerin iletilmesi istendi. Fatih Belediyesi ise Kurul Müdürlüğü tarafından gelen talep sonrasında yaptığı incelemede şu tespitlerde bulundu:

Tescilli sarnıç ve mahzen yapılarına ilişkin girişe bitişik konumda cam bir eklenti olduğu,

Üst kotta jakuzi mantığında 120 cm derinliğinde deneyim havuzu bulunduğu ve bu kısımda 2 adet sütunun yer aldığı

Alt kotta soyunma kabinleri, masaj, sauna ve hamam mekanlarının bulunduğu.

RUHSATSIZ ÇIKTI

Veraset intikali ile birlikte 60'a yakın mülkiyet sahibi olan bin 500 yıllık tarihi sarnıcın ruhsatsız olduğu öğrenildi. İşletme ruhsatı olmayan ve tarihi yapıya zarar veren işletme, 27 Kasım 2024 tarihinde vergi muafiyeti talebinde bulundu. Ancak bu talep, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından sarnıçta aykırılıkların giderilmesinden sonra değerlendirilmesine karar verilerek reddedildi.