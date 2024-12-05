Ataşehir Belediyesi'nden çocuklar için ekolojik adım: Çocuk etkinlik merkezi için imzalar atıldı

Ataşehir Belediyesi ve Efor Holding iş birliğiyle imzalanan protokol kapsamında, Ferhatpaşa Mahallesi'ndeki Necmettin Erbakan Parkı'na, modern ve çevre dostu özelliklere sahip "Yuvamız Ataşehir Çocuk Etkinlik Merkezi" inşa edilecek. Önümüzdeki günlerde temelinin atılması planlanan merkeze ilişkin Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in ev sahipliğinde düzenlenen imza törenine, projenin yapımını üstlenen Efor Holding adına şirketin Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Akkuş da katıldı.

1070 metrekare alan üzerine kurulması planlanan altı dersliğin yer alacağı ekolojik çocuk etkinlik merkezinin 160 çocuğa hizmet vermesi planlanıyor. Çocukların doğayla etkileşimini artırmak amacıyla proje içerisinde 300 m²'lik bir de hobi bahçesi bulunacak. Bu alanda çocuklar, kendi sebze ve meyvelerini yetiştirerek, doğa bilincini oyunla öğrenme şansı bulacak.

ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÖN PLANDA

Çevresel sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde geliştirilen pek çok yenilikçi özelliği bünyesinde barındıran bu merkezde yer alacak olan yağmur suyu toplama sarnıcı, çevresel kaynakların etkin kullanımı açısından önemli bir rol üstlenecek. Yağmur suları geri dönüşüm haznesinde toplanarak, bahçe sulama ihtiyacını karşılamak üzere yeniden kullanılacak. Ayrıca, çatıya yerleştirilecek güneş enerjisi panelleri sayesinde elektrik üretimi sağlanacak ve bu enerji tekrar kullanılarak, enerji tasarrufuna katkıda bulunulacak.

"ÇOCUKLARIMIZ İÇİN MODERN VE EKOLOJİK BİR EĞİTİM ALANI OLUŞTURUYORUZ"

İmza töreninde konuşan Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, "Ülkemizin yarınlarını şekillendirecek olan çocuklarımız için çok anlamlı bir adımı atmanın gururunu yaşıyoruz. Ataşehirli çocuklarımızın daha güvenli ve sağlıklı bir ortamda yetişmeleri için ilçemizdeki çocuklara yönelik merkezlerimizin sayısını artırmaya çabalıyoruz. Bugün burada, Ferhatpaşa mahallemizde hayata geçireceğimiz 'Yuvamız Ataşehir Çocuk Etkinlik Merkezi' için bu imza törenini düzenledik. Çocuklarımızın nefes alabileceği, güneş panelleriyle kendi enerjisini üreten yağmur suyu toplama sarnıcıyla özel olarak inşa edilecek olan bu merkez çocuklarımıza çevre bilincini aşılayacak. 6 sınıf kapasiteli olan bu merkez, modern eğitim alanıyla Ataşehir'de çocuklarımıza güvenli ve çağdaş bir ortamda eğitim fırsatı sunacak" dedi.

Efor Holding ile yapılan iş birliği sayesinde, çocuklar için modern ve ekolojik bir eğitim alanı oluşturduklarını dile getiren Başkan Onursal Adıgüzel konuşmasına şöyle devam etti: "Bu projeyle Ataşehirli çocuklarımız, çevreye duyarlılığı ve sürdürülebilirliği öğrenecekleri bir tesisle buluşmuş olacak. Bu anlamlı proje, tek başına gerçekleştirdiğimiz bir iş değil. Bu proje, yerel yönetimlerle iş dünyasının yapmış olduğu güzel bir iş birliğinin örneği olacak. Efor Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İbrahim Akkuş başta olmak üzere projeye katkı sağlayan bütün Efor Holding yöneticilerine ve değerli ekibine ayrıca teşekkür ediyorum."

"TOPLUMA VE ÇEVREYE DEĞER KATMAYI BİR GÖREV BİLİYORUZ"

Holding çatısı altında Efor Çay, Efor Kömür, Efor Gübre, Efor Enerji ve Efor Yapı şirketleriyle faaliyetlerini sürdüren Efor Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Akkuş, "Efor Holding olarak, yalnızca ekonomiye değil, topluma ve çevreye de değer katmayı bir görev biliyoruz. Bu projeyle hem çocuklarımızın kaliteli bir eğitim ortamına kavuşmasını sağlayacak hem de çevre dostu uygulamalarımızla sürdürülebilir bir gelecek için örnek teşkil edeceğiz. Eğitime ve sürdürülebilirliğe olan inancımızla bu tür projelere destek vermeye devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

Protokol imzalarının atılmasının ardından, Efor Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Akkuş, Yuvamız Ataşehir Çocuk Etkinlik Merkezi'nde kullanılacak ilk oyuncakları da Başkan Onursal Adıgüzel'e takdim etti.

AİLELERE BÜYÜK BÜYÜK BİR KOLAYLIK SAĞLIYOR

Ataşehir Belediyesi'nin dört farklı noktada bulunan ve toplam 600 kişilik kapasiteyle hizmet veren çocuk gündüz bakımevleri, hem çocuklara güvenli bir ortam sunuyor, hem de ailelere büyük bir kolaylık sağlıyor. Özellikle çalışan annelere önemli bir destek oluşturan bu hizmet, çocukların sosyal ve eğitimsel gelişimlerine katkı sağlıyor. Ailelerden gelen yoğun talebi karşılamak için, Ferhatpaşa ve Örnek mahallelerinde açılacak yeni merkezlerle kapasitenin yakın zamanda 1000'e ulaşması hedefleniyor.

TOPLAM KAPASİTE 1500'E ULAŞACAK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de Ataşehir'de; Barbaros, Esatpaşa ve Kayışdağı mahallelerinde bulunan kreşleriyle birlikte, iki belediyenin ilçedeki sağladığı toplam kapasite 1500'e ulaşacak. Bu sayede, daha fazla çocuğa güvenli, kaliteli ve uygun ücretli çocuk yuvaları sağlamanın yanı sıra annelerin de istihdama katılması desteklenecek.