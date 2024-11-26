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Ataşehir Belediyesi, bir yıllık kiralama maliyetiyle 59 yeni aracı bünyesine kattı

Ataşehir Belediyesi, bir yıllık kiralama maliyetiyle 59 yeni aracı bünyesine kattı
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Ataşehir Belediyesi tarafından kiralama yönteminden vazgeçilip, satın alınarak belediyenin özvarlığı haline getirilen 59 yeni araç ile çöp toplama alanında maliyetleri yüzde 50 azaltacak yapay zeka destekli Akıllı Atık Toplama Sistemi'nin tanıtımı yapıldı. Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, "Kiralama yerine satın alma modeline geçerek, halkımızın vergilerini en verimli şekilde kullanmayı hedefledik. Bir yıllık kiralama maliyetleriyle bu araçları filomuza kattık" açıklamasında bulundu.

Ataşehir Belediyesi, bütçesinde de vatandaşın menfaatlerini gözetecek sürdürülebilir adımlar atıyor. İlçe genelinde daha hızlı ve etkin hizmet sunabilmek için araç filosunu güçlendiren belediye yönetimi, kiralama modeli yerine 59 yeni aracı doğrudan bünyesine katarak bütçesindeki yükleri hafifletiyor. Bu stratejik hamle ile belediye bütçesinde uzun vadeli büyük bir tasarruf elde edilmesi planlanırken, belediyenin öz kaynaklarının da çeşitlendirilmesi hedefleniyor.

Ataşehir Belediyesi, bir yıllık kiralama maliyetiyle 59 yeni aracı bünyesine kattı

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ'NE BAĞLI ALANDA SERGİLENDİ

Belediye filosuna katılan 59 yeni aracın tanıtımına ilişkin Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in ev sahipliğinde, Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin ve Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl'ün de katılımıyla'Kiralamadık Filomuza Kattık' sloganıyla bir lansman düzenlendi. Lansmanda, kiralama yerine satın alma modeliyle filoya katılan yeni araçlar Ferhatpaşa Mahallesi'ndeki Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı alanda sergilendi.

Belediye bütçesine ciddi anlamda tasarruf sağlayacak modelle bünyeye dahil edilen araçlar, altyapı hizmetlerinden çevre sağlığına kadar pek çok alanda büyük kolaylık sağlayacak. Aralarında çok sayıda otobüs, minibüs, kamyon ve kamyonet ile iş makinesinin de yer aldığı araçlar ilçedeki çeşitli faaliyetlerin etkinliğini artırmak ve vatandaşlara daha hızlı ve verimli bir şekilde hizmet verebilmek için tasarlandı.

Ataşehir Belediyesi, bir yıllık kiralama maliyetiyle 59 yeni aracı bünyesine kattı

"BİR YILLIK KİRALAMA MALİYETLERİYLE ARAÇLARI FİLOMUZA KATTIK"

Lansmanda konuşan Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, sürdürülebilirlik ve ekonomik yönetim odaklı projelerle halkın güvenini kazanmaya devam ettiklerini belirtti. Yeni araç filosunun da bu anlayışın somut bir göstergesi olduğunu ifade eden Başkan Adıgüzel, "Hizmet kalitesini artırmak için her alanda sürdürülebilir çözümler üretiyoruz. Kiralama yerine satın alma modeline geçerek, halkımızın vergilerini en verimli şekilde kullanmayı hedefledik. Bu adım, hem maliyetleri düşürdü hem de belediyemizin operasyonel gücünü artırdı. Göreve geldiğimiz ilk günden beri akıllı belediyecilik anlayışıyla daha kaliteli, daha verimli hizmetleri Ataşehir'e nasıl sunarız diye çalışıyoruz. Kaynaklarımızı israf etmeden Ataşehir'de şeffaf, hesap verebilir, katılımcı belediyeciliği ayağa kaldırmak için ciddi bir tasarruf ediyoruz. Bu kapsamda bir yıllık kiralama maliyetleriyle bu araçları filomuza kattık" dedi.

ÇÖP TOPLAMADA YAPAY ZEKALI ÇÖZÜM

Öte yandan "Akıllı Belediyecilik" vizyonuyla projelerini hayata geçiren Ataşehir Belediyesi faaliyetlerini teknolojik yeniliklerle buluşturmaya da devam ediyor. Bu kapsamda verimli atık yönetimini sağlamak amacıyla yeni bir teknolojik sistemi devreye alan Ataşehir Belediyesi, lansmanda 'Akıllı Atık Toplama Sistemi'nin entegre edildiği araçları da tanıttı. Kısa adı ÇAÇA olan Çok Amaçlı Çöp Aracı'na entegre edilen sistem, atık türlerini ve yoğunluklarını izlemek için konteyner ve atık tankına kolayca monte edilebilen sensörler aracılığıyla çalışıyor. Sistem, yapay zeka ile rota optimizasyonu sağlayarak çok sayıda alanda tasarrufun da önünü açıyor.

MALİYETLERİ YÜZDE 50 AZALTACAK

Çöp konteynerlerine yerleştirilen sensörler sayesinde, hangi konteynerin dolu hangisinin boş olduğunun anlık olarak belirlenebildiği yenilikçi teknoloji sayesinde, Ataşehir Belediyesi'nin temizlik ekipleri, trafikte harcadıkları zamanı önemli ölçüde azaltarak daha hızlı ve etkili bir hizmet sunabilecek. Ayrıca, sistemin sağladığı operasyonel verimlilik, ekiplerin performansını artırırken, yakıt tüketimini de yüzde 50'ye düşürecek ve bu sayede karbon emisyonlarını da azaltarak çevreye duyarlı bir atık yönetimi sağlamış olacak.

Ataşehir Belediyesi, bir yıllık kiralama maliyetiyle 59 yeni aracı bünyesine kattı

300 KONTEYNERDEN SENSÖRLERLE VERİ TOPLANIYOR

Ataşehir Belediyesi Akıllı Atık Toplama Sistemi'nde yer alan sensörleri, ilçe genelindeki 300 konteynere yerleştirerek, aldığı veriler üzerinden denetlemelerini sürdürüyor ve dolum sınırına ulaşan konteynerleri takip ederek, atıkları topluyor.Bu projeyle yerleştirilen sensörlerden alınan sinyaller sayesinde; ekipler, daha az zaman kaybıyla daha fazla atık toplama kapasitesine ulaşarak temizlik faaliyetlerini daha etkin kılmayı, doğal kaynakları ise daha verimli kullanmayı başarıyor.

"TEKNOLOJİK BELEDİYECİLİK ANLAYIŞINI BİR ADIM DAHA İLERİ TAŞIYORUZ"

Akıllı Atık Toplama Sistemi ile çevreye duyarlı teknolojik belediyecilik anlayışını bir adım daha ileri taşıdıklarını vurgulayan Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, "Ataşehir Belediyesi olarak, çevreyi koruma ve kaynaklarımızı verimli kullanma konusunda yenilikçi adımlar atıyoruz. Akıllı Atık Toplama Sistemi, bu anlayışımızın en güzel örneklerinden biri. Bu sistem sayesinde atık toplama süreçlerini gerçek zamanlı olarak takip ediyor, doluluk oranlarına göre hareket ederek hem maliyetleri azaltıyor hem de karbon salınımını düşürüyoruz. Bu proje, yalnızca çevre dostu bir uygulama olmakla kalmıyor; aynı zamanda şehir genelinde daha düzenli, temiz ve yaşanabilir bir ortam sağlıyor. Amacımız, Ataşehir'i hem bugünün hem de geleceğin ihtiyaçlarına cevap veren bir şehir haline getirmek" dedi.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
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