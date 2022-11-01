Artvin, Rize, Trabzon, Giresun, Samsun ve Yalova'nın korkulu rüyası olan canlı! Sınırımıza dayandı, her yeri istila edecek

Türkiye'de son dönemde özellikle Artvin, Rize, Trabzon, Giresun, Samsun ve Yalova'da çok sıklıkla görülen kokarca böceği Gürcistan'ın sınır köylerinde yeniden artış gösterdi. Gürcistan'ın sınır köylerinde yeniden artış gösterdi. Böcekten çok dert yanan illerimizde ise telaşlı bir bekleyiş başladı.

Ülkemizde daha önce çok az rastlanan ancak son yıllarda yeniden artış gösteren kokarca böceğiyle ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Artvin, Rize, Trabzon, Giresun, Samsun ve Yalova'da büyük sorunlara yol açan, tarım arazilerini ise perişan eden böcekle ilgili ürküten bir haber geldi.

GÜRCİSTAN'DAN SINIRA DAYANDI

Gürcistan'ın Düzenli, Efeler, Kayalar, Uğur ve Maral köylerinde görülme sıklığı çok artan ve evleri basan kokarca böcekleri hem insanların hayatlarını zorlaştırıyor hem de tarladaki ekinlere zarar veriyor. Tarım yetkilileri de böceğe karşı harekete geçti.

TÜRKİYE'DE EN ÇOK KARADENİZ BÖLGESİNDE

Kokarca böceğinin Gürcistan sınırına dayanmasının ardından Artvin, Rize, Trabzon, Giresun, Samsun ve Yalova'da da endişeli bir bekleyiş başladı. Daha önce böcekten çok çeken vatandaşlarımız, benzer bir istiladan korkuyor.

KORNEA İLTİHABI VAKASI VAR

Böceğin şu ana kadar insana zarar vermediği görüldü ancak bazı bölgelerde kornea iltihaplanmasına yol açtığına dair vakalar bildirildi.