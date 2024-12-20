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Antalya'da günlüğü dudak uçuklatan rakama 'plajkondu'

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Antalya'nın ünlü Lara Plajı'na kaçak inşa edilen yapılar, internetten "Denize sadece bir adım" açıklamasıyla günlük ücret karşılığında kiralanıyor.

Antalya sahillerindeki kaçak yapılar "Denize bir adım" sloganıyla kiralanıyor.

Antalya'da günlüğü dudak uçuklatan rakama 'plajkondu'

SAHİLLER İŞGAL EDİLİYOR

Muratpaşa ilçesinde bulunan ve ince kumlardan oluşan yapısıyla her yıl binlerce yerli ve yabancı tatilciyi ağırlayan sahiller işgal ediliyor.

Antalya'da günlüğü dudak uçuklatan rakama 'plajkondu'

GÜNLÜK KİRAYA VERİLMEYE BAŞLANDI

Son olarak Lara Sahili'nde bulunan bir işletme, denize 10 metre kadar yakınlıkta, kumsalın üzerine 'Kubbe' ismi verilen bir yapı inşa etti. Etrafı çitle çevrilen kaçak yapı, bir süre sonra internet üzerinden günlük kiraya verilmeye başlandı.

Antalya'da günlüğü dudak uçuklatan rakama 'plajkondu'

"DENİZE GÜNAYDIN"

İnternette "Denize günaydın" başlığıyla günlüğü 4 bin 560 TL'den satışa sunulan yapı için işletmeci, sosyal medya ünlüleri aracılığıyla tanıtımlar yaptı.

Antalya'da günlüğü dudak uçuklatan rakama 'plajkondu'

"BU BENZERSİZ VE ROMANTİK KAÇAMAĞA BAYILACAKSINIZ"

Sitede satışa sunulan yapı için "Bu benzersiz ve romantik kaçamağa bayılacaksınız. Denize sadece bir adım. Ücretsiz plaj kullanımı. Klimalı, eşsiz manzara sıcak ya da soğuk sizi etkilemez" açıklamasına yer verilen ilana, birçok yorum da geldi.

Antalya'da günlüğü dudak uçuklatan rakama 'plajkondu'

Antalya'da günlüğü dudak uçuklatan rakama 'plajkondu'
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Umut Halavart - Yaşam
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarızırzop:

tarım arazilerinde virüs gibi yayılan bungalovlar, sahilleri işgal altına alan karavanlar ve şimdide bunlar günlük fuhuş için mekan haline geldi hepsi acil tedbir şart belediyeler ve devlet olarak bu işe ciddi önlem almalı

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Haber Yorumlarıgolebicemarti golebicemarti:

Bir tek sahiller işgal edilmiyor. Dağlar, ovalar, yaylar, meralar vs. her yer. Saygılarımla.

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