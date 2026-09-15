Haberler

Haber alınamayan esnafın cansız bedeni tarlada bulundu

Güncelleme:
+10 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde kendisinden haber alınamayan esnaf, tarlada ölü olarak bulundu.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kendisinden haber alınamayan esnaf, tarlada ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Akyazı sanayisinde pencere işi yapan 32 yaşındaki Erdem D.'den sabah saatlerinden itibaren haber alınamadı. Kendisine ulaşamayan yakınlarının durumu bildirmesi üzerine arama çalışması başlatıldı. Erdem D., bir süre sonra Cumhuriyet Mahallesi Yuvalak Caddesi yakınlarındaki bir tarlada hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde Erdem D.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. İşlerinin bir süredir iyi gitmediği iddia edilen öğrenilen 36 yaşındaki esnafın cansız bedeni, hastane morguna kaldırıldı.

Erdem D.'nin kesin ölüm nedeni, yapılacak olan detaylı inceleme ve otopsi raporunun ardından netlik kazanacak. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Antalya'da okul arkadaşını ziyarete giden 65 yaşındaki kadını darp edip öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Ziyarete gittiği evden bir daha çıkamadı! Cezası belli oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dev maçtaki ofsaytı vermeyen hakem bedelini ağır ödedi

Bu ofsaytı vermeyen hakem bedelini ağır ödedi
Biyonik kulağı 3 yıl sonra takılan Ayşegül yeniden duymaya başladı

3 yıldır duyamayan Ayşegül'e mutlu son! İşte yaşanan an
Emniyeti karıştıran soruşturma! Müdür ve komiserler tutuklandı

Emniyeti karıştıran soruşturma! Müdür ve komiserler tutuklandı
Trabzonspor teknik direktör bombasını patlattı! Türkiye'den ayrılalı daha 7 ay olmuştu

Ve bomba patladı! Türkiye'den yeni ayrılan hocayı alıyorlar
Arda Güler Büyükelçilikte ağırlandı! Paylaşılan mesaj gururlandırdı

Beğeni butonunu çökerten kare!
İran'da iki balıkçı teknesinin ABD tarafından İHA ile vurulduğu bildirildi

İran'dan ABD'ye suçlama! İki balıkçı teknesi İHA ile vuruldu
Elazığ’da trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı

İşçileri taşıyan pikap otomobille çarpıştı! 2 kişi hayatını kaybetti