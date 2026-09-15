Haber alınamayan esnafın cansız bedeni tarlada bulundu

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kendisinden haber alınamayan esnaf, tarlada ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Akyazı sanayisinde pencere işi yapan 32 yaşındaki Erdem D.'den sabah saatlerinden itibaren haber alınamadı. Kendisine ulaşamayan yakınlarının durumu bildirmesi üzerine arama çalışması başlatıldı. Erdem D., bir süre sonra Cumhuriyet Mahallesi Yuvalak Caddesi yakınlarındaki bir tarlada hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde Erdem D.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. İşlerinin bir süredir iyi gitmediği iddia edilen öğrenilen 36 yaşındaki esnafın cansız bedeni, hastane morguna kaldırıldı.

Erdem D.'nin kesin ölüm nedeni, yapılacak olan detaylı inceleme ve otopsi raporunun ardından netlik kazanacak. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı