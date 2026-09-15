Somali'de Türkiye'ye destek gösterileri düzenlendi

Somalililer, Türkiye’nin Somali’ye verdiği desteğe teşekkür etmek amacıyla ülkenin farklı yerlerinde gösteriler düzenledi.

SOMALİ'DEN TÜRKİYE'YE DESTEK VE SEVGİ SELİ

Somali Başbakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Direktör Yardımcısı Nasra Bashir Ali, gösteriye ilişkin görüntüleri resmi Facebook hesabından paylaştı. Ali, paylaşımında, "Türkiye Cumhuriyeti’nin Somali’nin yanında yer almasına ve ülkeye sağladığı desteğe teşekkür amacıyla farklı yerlerde gösteri düzenleniyor. Teşekkürler Türkiye." ifadelerine yer verdi.

TÜRKİYE BAYRAKLARI TAŞIDILAR

Paylaşılan görüntülerde, aralarında çok sayıda kadının da bulunduğu katılımcıların tribünleri doldurarak Türkiye ve Somali bayrakları taşıdığı görüldü. Göstericiler, büyük bir Türk bayrağı açarak Türkiye’nin Somali’ye yönelik desteğinden dolayı teşekkürlerini ifade etti.

Kaynak: AA