Ankara'yı 'Süper Hücre' vurdu!

Başkent Ankara'da etkili olan "Süper Hücre" günlük yaşamı olumsuz yönde etkiledi.

VATANDAŞLAR KAPALI ALANLARA SIĞINDI

Akşam saatlerine doğru başlayan ve zamanla etkisini artıran gök gürültülü sağanak yağıştan dolayı Batıkent'te zor anlar yaşayan vatandaşlar, otobüs durakları ve kapalı alanlara sığındı.

YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Sağanak sebebiyle yollarda su birikintileri oluştu. Belediye ekipleri, caddede suyun tahliye edilmesi için çalışma başlattı. Trafik ekipleri ise güzergah boyunca araç sürücülerini uyardı.

YAVAŞ: VATANDAŞLARIMIZ DİKKATLİ OLMALIDIR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Meteoroloji verilerine göre, önümüzdeki 30 dakika içinde kentimize çok kuvvetli bir yağış hücresi giriş yapacaktır. Kuvvetli rüzgâr, fırtına, dolu ve sağanak yağmur geçişlerinin yaşanması beklenmektedir. Özellikle iş çıkış saatine denk gelen bu zaman diliminde vatandaşlarımız dikkatli olmalıdır. Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerimiz teyakkuz halindedir." ifadesini kullandı.

SÜPER HÜCRELİ FIRTINA BULUTLARI

Süper hücreli fırtınaların içinde rüzgârın hızı ve yönü yüksekliğe bağlı olarak değişir. Bunun sonucunda kuvvetli bir şekilde dönen, yukarı yönlü bir sıcak hava akımı oluşur. Bu yapılara mezosiklon adı verilir. Soğuk hava ise aşağı yönlü hava akımını meydana getirir.

Hortumlar genellikle mezosiklonların içinde oluşur. Ancak bu her mezosiklonun hortum oluşturacağı anlamına gelmez. Zaman zaman tehlikeli sonuçları olabilen bu fırtınalar hortumlara, golf topu büyüklüğünde dolu yağışlarına, aşağı yönlü hava patlamalarına ya da şiddetli yağmurlara neden olabilir. Süper hücreli fırtınalar genellikle birkaç saat içinde etkinliğini kaybeder.