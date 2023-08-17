Ankara'dan sonra bu kez Malatya! Cübbe ve sarık giyen genç kız önce dans etti sonra minbere çıkıp poz verdi
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Türkiye Ankara Kocatepe Camii'nde uygunsuz kıyafetlerle yapılan çekimi konuşurken, bir skandal da Malatya'da yaşandı. Camiye giren genç bir kız, cübbe ve sarık giyerek dans etti, ardından minbere çıkıp poz verdi. Görüntüleri paylaşan sosyal medya kullanıcıları yaşanan olaya sert tepki gösterdi.
Ankara Kocatepe Camii'nde çekilen skandal fotoğrafların yankısı sürerken, bir skandal olay da Malatya'da yaşandı. Camiye giren genç kız, cübbe ve sarık giyerek dans etti ardından minbere çıkıp poz verdi. Görüntüler sosyal medyada tepki çekti.
Türkiye Kocatepe Camii'nde uygunsuz kıyafetlerle yapılan çekimi tartışırken, skandal bir görüntü de Malatya'dan geldi. Camiye giren genç bir kız imamın kıyafetlerini giyerek cami içinde dans etmeye başladı.
İmamın kıyafetleriyle bir süre dans eden kız, daha sonra minbere çıkıp ayaklarını korkuluklarının üzerine atıp poz verdi.
Görüntüler sosyal medyada da büyük tepki topladı. Birçok kullanıcı görüntülerle ilgili işlem yapılması çağrısında bulundu.