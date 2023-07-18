Ankara'daki Peyamitepe Camisi Deprem Sonrası Hasar Gördü

ANKARA'nın Altındağ ilçesindeki Peyamitepe Camisi, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gördü. Cami ibadete kapatılarak, kapısına "6 Şubat'ta yaşanan depremde zarar gören camimiz yapılan teknik incelemede orta hasarlı bulunduğundan müftülüğümüzce ibadete kapatılmıştır" yazısı asıldı.

Altındağ'daki Peyamitepe Camisi, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gördü. Caminin imamı, kirişlerde ve duvarlarda oluşan çatlakları görünce, Altındağ İlçe Müftülüğüne durumu bildirdi. Bunun üzerine camide teknik inceleme yapıldı. İlk incelemede orta hasarlı olduğu belirlenen caminin ibadete kapatılmasına karar verildi. Altındağ İlçe Müftülüğünce cami ibadete kapatılarak, kapısına, "6 Şubat'ta yaşanan depremde zarar gören camimiz yapılan teknik incelemede orta hasarlı bulunduğundan müftülüğümüzce ibadete kapatılmıştır" yazısı asıldı. Caminin imamı başka bir camide görevlendirilirken, yapının yıkılıp yıkılmayacağı uzmanlar tarafından yapılacak ayrıntılı inceleme sonucu belirlenecek.

Mahalle sakinlerinden Fettah İlhan (62) ise, caminin çevreden de çok geleninin olduğunu aktararak, "Şimdi geldiklerinde kapalı olduğu için kapıdan dönüyorlar. Biz de ibadete geliyoruz; ama kapalı olduğu için giremiyoruz. 1,5- 2 kilometre uzaklıkta bir cami var, mecburen oraya gitmek zorunda kalıyoruz bu sıcakta. Güçlendirme yapmak gerekiyorsa güçlendirsinler. Ne yapmak gerekiyorsa yapılsın" diye konuştu.