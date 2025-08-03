Engelli bireylerle görevlilerin su savaşı kamerada

Engelli bireylerle görevlilerin su savaşı kamerada
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Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki özel bakım merkezinde engelli bireyler ve bakıcılar, aşırı sıcaktan bunalarak su savaşı yaparak serinlediler. Etkinlik sosyal medyada büyük ilgi gördü.

ANKARA'da özel bakım ve yaşam merkezinde kalan engelli bireyler ile merkezde görevli bakıcıların su savaşı yaparak serinleyip eğlendikleri anlar kameraya yansıdı. Görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Yenimahalle ilçesinde engelli bireylere hizmet veren özel bir bakım ve yaşam merkezinde geçen cuma günü, aşırı sıcaktan bunalan merkez çalışanları ve misafirler, su savaşı yaptı. Hortum, su balonları ve kovalarla birbirlerini ıslatan engelli bireyler ve görevliler hem serinlemeye çalıştı hem de eğlendi. Cep telefonuyla görüntülenen o anlar, sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Merkezin Müdürü Sosyal Hizmet Uzmanı Oğuzhan Bayraktar (35), ruhsal engelli bireylere sosyal hizmet verdiklerini belirterek, " Ankara'da son zamanlarda alışık olmadığımız sıcaklıklar yaşıyoruz. Merkezimizde ruhsal engellilerimiz için farklı aktiviteler gerçekleştiriyoruz. Şehir dışında deniz ve havuz etkinliklerimizi gerçekleştirdik. Geçtiğimiz cuma günü ise misafirlerimizin ferahlaması için bir su savaşı etkinliği gerçekleştirdik. Misafirlerimiz çok memnun kaldı. Görüntülerin bu şekilde gündem olması ve sosyal medyadaki tepkiler bizim için çok hoş karşılandı" diye konuştu.

'HER ŞEY ÇOK GÜZELDİ'

Su savaşına katılan yaşam merkezi misafiri Aytuğ Yaşa (43), "Geçtiğimiz cuma günü hava çok sıcaktı. Müdürümüz Oğuzhan Bey ve buradaki arkadaşlarımızla birlikte su balonları ile bir su savaşı gerçekleştirdik. Su savaşı sonrası çok rahatladık. Etkinliğimiz çok eğlenceli geçti. Her şey çok güzeldi" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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