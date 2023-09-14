Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin en büyük mahallesi Altınova'da düşman işgalinden kurtuluşun 101. yıl coşkusu yaşandı. Büyükşehir Yasası öncesinde Ayvalık'a bağlı bir belde olan Altınova'da; sabah resmi törenle başlayan kutlamalar gün boyunca devam etti.

Altınova'da düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılı kutlandı

BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin en büyük mahallesi Altınova'da düşman işgalinden kurtuluşun 101. yıl coşkusu yaşandı. Büyükşehir Yasası öncesinde Ayvalık'a bağlı bir belde olan Altınova'da; sabah resmi törenle başlayan kutlamalar gün boyunca devam etti.

Kurtuluşun yüz birinci yılı gece ve gündüz düzenlenen çeşitli etkinlikler ile kutlandı. Altınova Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene; Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, ilçe protokolü, belediye meclis üyeleri, siyasi partilerle sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gaziler ve kalabalık bir vatandaş topluluğu katıldı.

"Bu onuru yüz bir yıldır yaşıyoruz"

Saygı duruşu, istiklal marşının okunması ve çelenk sunumunun ardından günün anlamıyla ilgili konuşma yapan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, tarihin en önemli zaferlerinden olan 14 Eylül Altınova ve 15 Eylül Ayvalık'ın düşman işgalinden kurtuluşunun yüz birinci yılının büyük bir coşkuyla kutlandığını söyledi.

Başkan Ergin, "Birinci Dünya Savaşı'ndan mağlup bir devlet olarak ayrılan Osmanlı devleti 1918 yılında Mondros Ateşkeş Antlaşması'nı imzalamış ve hemen ardından Türk yurdu itilaf güçleri tarafından işgale uğramıştı. İngilizler, Fransızlar, İtalyanlar ve son olarak da Ege Bölgesi'ni ele geçirmek üzere İzmir'i işgal eden Yunan ordusuna karşı Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 30 Ağustos 1922'de 'İlk Hedefimiz Akdeniz'dir' diyerek Afyon'dan başlattığı Kurtuluş Savaşı'nın ardından 14 gün sonra Altınova'ya gelindi. Bu süreç aslında Türkiye'nin, Türk halkını en büyük zaferlerden birine taşıyan bir süreçti. Bu süreç; emperyalizme karşı yapılmış ve batmış bir imparatorluktan, Cumhuriyet'in doğuşuna giden bir yol olmuştu. Bir milletin tüm kaynaklarını seferber ederek başlatılan bu hareketle; önce İzmir 9 Eylül cumartesi günü düşman işgalinden kurtulmuş, sonrasında da bu kurtuluş destanı çok kısa aralıklarla devam etmiş ve 14 Eylül'de Altınova'da, tekrar yazılmıştı. O gün Altınova'nın kurtuluş yolunu açan kahramanlarımızın hatırasını sonsuza kadar yüreğimizde yaşatacağız, bu onuru gururla taşıyoruz, taşıyacağız, taşımaya devam edecek ve bu hatırayı gelecek nesillere aktarmak için elimizden ne geliyorsa yapacağız" dedi.

Bölgenin en verimli topraklarına hakim olan; Mustafa Kemal Atatürk'ün ismini değiştirmesinin anlamını taşıyan Altınova'nın, Kuzey Ege'nin en özel yerlerinden biri olduğunu kaydeden Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Tarlasından, bağından, taşından toprağından, ormanından denizinden, vatanından vazgeçmeyenlerin Kuva-i Milliye kentidir Altınova. Altınova Kuva-i Milliyeciler tarihidir. Üç buçuk yıllık direnişin yatağıdır. Her şartta ayakta kalan, tarihteki kurtuluş sürecimizin en başından en sonuna, hikayenin mihenk taşlarından olan bu coğrafyanın kadim insanları, düşman işgalinden kurtuluşumuzun 101. yılı kutlu olsun" diye konuştu.

Mesut Ergin'in konuşmasının ardından, günün anlam ve önemini anlatan şiirler ve türküler seslendirildi.

Halk oyunları gösteriminin ardından tören, resmi geçiş ile sona erdi.