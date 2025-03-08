Suriye'deki tehlikeli gerginlikte ölü sayısı korkunç boyuta ulaştı

Suriye'deki tehlikeli gerginlikte ölü sayısı korkunç boyuta ulaştı
CHP'nin 8 Mart etkinliğine damga vuran an! Elindeki konuşma kağıdını yırttı

CHP'nin 8 Mart etkinliğine damga vuran an
2 yaşındaki Rana'yı köpeklerin parçaladığı yerde yine anı görüntü

2 yaşındaki Rana'nın can verdiği yerde saatler sonra aynı manzara
DEM Parti, 17 Mart'ta MHP ve AK Parti'yi ziyaret edecek

DEM heyeti AK Parti ve MHP'ye gidiyor! Tarih belli oldu

Alo fetva hattına günde 18 bin telefon geliyor! İşte en çok aramanın olduğu 3 il

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ramazandan önce günde ortalama 4-5 bin soru geldiği 'Alo fetva hattı'na ramazanda her gün 18 binin üzerinde soru geliyor. En çok soru soran iller sıralamasında İstanbul, Ankara ve İzmir başı çekerken; en çok sorulan sorular ise orucu bozan ve bozmayan şeyler oldu.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Halil Kılıç, günde 4-5 bin soru alan "Alo 190 Dini Soruları Cevaplandırma Hattı"nın ramazanda günde 18 binden fazla soruyu cevapladığını açıkladı.

2021'DEN SONRA HERKES AÇILDI

Fetva hattının 2021'e kadar sadece illerin müftülükleriyle sınırlı olduğunu belirten Kılıç, 2021'den itibaren çağrı merkezi sistemine geçiş yaptıklarını, vatandaşların nerede olurlarsa olsun fetva hattına bağlanabildiğini ifade etti.

Alo fetva hattına günde 18 bin telefon geliyor! İşte en çok aramanın olduğu 3 il

HOCALAR CİDDİ BİR EĞİTİMDEN GEÇTİ

Her geçen yıl sistemi geliştirmeye devam ettiklerini vurgulayan Kılıç, şu ifadeleri kullandı: "9 Aralık 2024 itibarıyla Türkiye'deki vaizlerimiz arasında seçim yaptık. Bu alanda en iyi çalışan hocalarımızı belirledik ve fetva vaizi olarak görevlendirdik. Şu an Türkiye genelinde yaklaşık 300 fetva vaizimiz, hizmetleri yürütüyor. Bu hocalarımıza göreve başlamadan önce ciddi eğitim seminerleri verildi. Hitabet, diksiyon, iletişim ve benzeri alanlarda yetkin hale gelerek şu an aktif şekilde görevlerine başladılar."

3 MART PAZARTESİ REKOR KIRILDI

Türkiye'nin neresinde olursa olsun arayanların ortalama 30 saniyede fetva hattına bağlandığını aktaran Kılıç, "Ramazandan önce fetva hattına günde ortalama 4-5 bin soru gelirken, ramazanda her gün 18 binin üzerinde seyrediyoruz. 3 Mart Pazartesi 19 bin 208 soruya cevap vermek suretiyle bu alanda bir rekor kırdık. En çok karşılaştığımız sorular, orucu bozan ve bozmayan meselelerle ilgili" ifadelerine yer verdi.

Alo fetva hattına günde 18 bin telefon geliyor! İşte en çok aramanın olduğu 3 il

EN ÇOK SORUNUN GELDİĞİ 3 İL

Çağrı merkezi sistemiyle, en çok sorunun hangi ilden geldiğine dair verilerin alındığını ifade eden Kılıç, " İstanbul, nüfus yoğunluğuna paralel olarak en çok soru aldığımız ilimiz. Ankara ve İzmir bunu takip ediyor. Yani Türkiye'nin nüfus yoğunluğuna paralel olarak soru istatistiğinin iller bazında arttığını görüyoruz. İstanbul, günlük 5-6 bin soruyla zirvede yer alıyor." açıklamasını yaptı.

Normal zamanlarda pazar günleri hizmet vermeyen fetva hattının 09.00-22.00 saatlerinde çalıştığını söyleyen Kılıç, ramazanda aynı saatler arasında haftanın her günü hizmet sağlandığını belirtti. Kılıç, Din İşleri Yüksek Kurulunun bir konuda fetva verirken ciddi araştırma yaptığını ve bunu fetva vaizleriyle paylaştığını kaydetti.

Alo fetva hattına günde 18 bin telefon geliyor! İşte en çok aramanın olduğu 3 il
Kaynak: AA / Olgun Kızıltepe - Yaşam
img

Doğurduğu bebeği görünce ağlamaya başladı
img

Süper Lig devine geliyor
img

Ece'nin ölümüyle gündeme geldi! "Ayahuasca" diziye bile konu olmuş
500

Yorumlar (12)

Haber YorumlarıMuzaffer Akbıyık:

Yıllardır bir arpa boyu yol alamıyoruz. 30 yaşındayım 30 senedir bu millet neyin orucu bozup bozmadığını öğrenemedi. Bu kadar asalak olunmaz ! Kuran-ı Kerim'in ilk cümlesi 'oku' bu kadar aciziz okumaktan.

Yorum Beğen94
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMUSTAFA ÖZDEMİR:

Giren şeyler orucu,çıkan şeyler abdesti bozar :)

Yorum Beğen23
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıErdal_19:

Hayret Konya maraş antep adana beklerken izmiri görmek şaşırttı

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımurat dural:

Yarım doktor candan eder yarım hoca dinden eder diyanetin başına bakın ?

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBenim Kkk:

Nufusun yarisi bu uc ilde dogaldir anadoludan gelip yigildilar sondan uc nesil anadoludan daha cagil cunku sokak kulturu etkisinde kalip her alanda hicbirsey bilmiyorlar gorsel ve isitsel bilgilerden baska edindikleri bilgi alani yok ankara istanbul ve izmirin yerlesik halki her alandaxkendini zaten yetistiriyor buralara soru sormaya tenezzul etmezler

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

Norveç Tromsö'den soruyorlar bizde güneş haftalarca doğmuyor veya batmıyor sahur iftar vakitlerini nasıl ayarlayacağız diye tatmin edici cevap yok

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEmin Tas:

Geçen haberde okudum ilahiyatcilardan biri tovbe estağfurullah Kur-an ı kerim haşa Allah kelamı değil dedi ve Almanya'ya kaçtı gerisini siz düşünün bu kurumlar gereksiz devletin emrinde değil Kur'anin emrinde olmali

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımurat dural:

Diyanet işleri başkanı 1500 2000 tl ücretle lojman da oturup altında son model arabayla gezerken vatandaş ekonomik krizle mücadele ediyor bunlardan ne bekliyorsunuz komşusu açken kendi tok gezen haramzadedir.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıWingchun07 null:

bırakın bu boş fetva işlerini

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYasin Akdeniz:

Ülkemizde o kadar camii var. O kadar din adamı var. O kadar bütçeyle camii yapılıyor. Kuran'ın Türkçe mealini millete yeterince aktaramıyorsunuz. Arapçasını okuyup geçmek arapça bilmeyen bir topluma ne kadar geçer ? Kuru kuru arapçasını okumamız için mi yollandı Kuran'ı Kerim yoksa anlayalım, öğrenelim, yaşayalım diye mi ?

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 12 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ancelotti'nin sildiği Arda Güler için sürpriz karar! Başkan olaya dahil oldu

Ancelotti'nin sildiği Arda için sürpriz karar
Aracını durdurup sokak röportajına dahil olan Suriyelinin ekonomi sitemi

Mikrofon uzatılan Suriyelinin sözleri gündem oldu: Türkiye bitti
Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet

Annesini arabada bir adamla bastı, sonrası vahşet
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'ya tepki yağıyor

Elleriyle beslediği köpekler 2 yaşındaki çocuğu parçaladı
İlber Ortaylı'nın cep telefonunu görenler şaşkınlığını gizleyemiyor

Kullandığı cep telefonunu görenler şaşkınlığını gizleyemiyor
Ronaldo'nun 'Çok çirkinsin' dediği 'Adanalı Ronaldo'dan' cevap geldi

Ronaldo'nun "Çok çirkinsin" dediği Adanalı Ronaldo'dan yanıt gecikmedi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.