"AK Partiliyim" dedi, polise hakaret yağdırdı! Söylediği her şey yalan çıktı

Güncelleme:
Aydın'da alkollü araç sürerken yakalanan bir kişi "AK Parti teşkilat başkanıyız" diyerek hem cezadan kurtulmak istedi hem de polisi tehdit etti. Tepki çeken görüntülerin ardından Aydın Valiliği şahsın gözaltına alındığını duyururken, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş ile AK Parti Aydın İl Başkanlığı ise şahsın parti üyesi dahi olmadığını açıkladı.

  • Hakan U. 2,09 promil alkollü araç kullanırken yakalandı ve 9 bin 268 lira para cezası aldı.
  • Hakan U. hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' ve 'kamu görevlisine hakaret' suçlarından adli işlem başlatıldı.
  • AK Parti, Berna U.'nun parti üyesi veya teşkilat başkanı olmadığını açıkladı.

Aydın'da kardeşine ait engelli aracıyla 2.10 promil alkollü halde polise yakalanan Hakan U. ve eşi Berna U. ekiplere zor anlar yaşattı. AK Parti Aydın Efeler Teşkilat Başkanı olduğunu defalarca dile getiren Berna U., görevli polisleri milletvekilini ve il başkanını aramakla tehdit etti. Daha sonra Hakan U. ise Cumhurbaşkanı'na ve polislere hakaretler yağdırdı. Berna U. yaptığı telefon görüşmesinde Ak Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş ile konuştuğunu iddia ederek polis memurlarının ismini Milletvekili Mustafa Savaş'a vermekle tehdit etti.

VALİLİK, GÖZALTINA ALINDIĞINI DUYURDU

Aydın Valiliği, söz konusu sürücünün gözaltına alındığını bildirdi. Valilikten yapılan açıklamada, gece 03.30'da trafik ekiplerince yapılan denetimlerde sürücünün 2,09 promil alkollü olduğu, 9 bin 268 lira idari para cezası uygulandığı ve sürücü belgesinin 6 ay süreyle geçici olarak geri alındığı belirtildi. Olay anına ait görüntülerin incelenmesi sonucu şüphelinin halkı kin ve düşmanlığa sevk edici, hakaret içerikli ifadeler kullandığı, görevli polis memurlarına yönelik hakaret ve tehdit içeren sözler sarf ettiğinin tespit edildiğine işaret edildi.

Açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda H.Ü. hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' ve 'kamu görevlisine hakaret' suçlarından adli işlem başlatılmış, şahıs gözaltına alınmış olup mevcutlu olarak adli mercilere sevk edilecektir." ifadelerine yer verildi.

AK PARTİ'DEN AÇIKLAMA: PARTİ ÜYESİ DAHİ DEĞİL

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, Aydın'da kendini polis ekiplerine AK Parti Aydın Efeler teşkilat başkanı olarak tanıtan kadının parti üyesi olmadığını bildirdi. Büyükgümüş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bir kullanıcının Aydın'da alkollü halde polise yakalanan bir kadının kendini AK Parti Aydın Efeler teşkilat başkanı olarak tanıttığı paylaşımını alıntılayarak, "Paylaşımınızı biz de üzülerek izledik. Burada bahsi geçen kişi, Aydın Efeler ilçemizde partimizin teşkilat başkanı olmadığı gibi üyesi dahi değildir." ifadelerini kullandı.

İL BAŞKANLIĞI'NDAN DA AÇIKLAMA GELDİ

AK Parti Aydın İl Başkanlığınca, alkollü araç kullanmaktan işlem yapılan sürücü ve beraberindeki kişinin, iddia edildiği gibi partiyle bağlantılarının bulunmadığı bildirildi. Yapılan açıklamada, söz konusu video üzerinden sosyal medyada yapılan yorum ve paylaşımlar nedeniyle kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılmasının gerekli görüldüğü belirtildi.

Alkollü araç kullanmanın can ve mal güvenliğini doğrudan tehlikeye attığı, hiçbir şekilde hafife alınamayacak ciddi bir suç olduğu aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi: "Videoda görülen kişilerin partimize herhangi bir üyeliği veya bağının bulunmadığını, adı geçen şahısların AK Parti teşkilatlarıyla hiçbir ilişkisinin olmadığını özellikle belirtmek isteriz. Bu yöndeki iddialar gerçeği yansıtmamakta olup tamamen asılsızdır. Kamuoyunun hassasiyetine saygı duyuyor, meselenin siyasi manipülasyonlara alet edilmeden, hukuki süreçlerin işleyişine bırakılması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam
