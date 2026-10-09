Maltepe'de enkaz kaldırma sırasında beton parçalarının arasından kedi canlı çıkarıldı

Maltepe'de enkaz kaldırma sırasında beton parçalarının arasından kedi canlı çıkarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Maltepe'de 7 katlı binanın çökmesinin ardından yürütülen enkaz kaldırma çalışmaları sırasında beton parçaların altında bir kedi bulundu. Ekipler kediyi canlı çıkarırken kurtarma anları çevredekilerce cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
MALTEPE'de meydana gelen çökmenin ardından devam eden enkaz kaldırma çalışmaları sırasında beton parçaları arasından bir kedi canlı çıkarıldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Maltepe'de 7 katlı binanın çökmesinin ardından bölgede başlatılan enkaz kaldırma çalışmaları sırasında beton parçaların altında bir kedi bulundu. Ekiplerin çalışmasıyla kedi, bulunduğu yerden canlı olarak çıkarıldı. Kedinin kurtarıldığı anları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı