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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Sevgililer Günü'ne özel esprili paylaşım

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Sevgililer Günü'ne özel esprili paylaşım
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 14 Şubat Sevgililer Günü kapsamında sosyal medyadan "Seviyorsan git evlen bence..." paylaşımı yaptı. Bakanlık bu paylaşımının altına bakanlığın 'Evlilik Kredisi' uygulamasını paylaşarak 'Aile Yılı' etiketini kullandı.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel bir paylaşım yapıldı. Bakanlık, gençlere esprili bir dille evliliği hatırlattı.

SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

"Seviyorsan git evlen bence…" notunun yer aldığı paylaşım kısa sürede viral oldu. Çok sayıda beğeni ve yorum alan paylaşımın altına ise evlenecek çiftlere yardım yapılan Aile Gençlik Fonu'nun linki paylaşıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Sevgililer Günü'ne özel esprili paylaşım

150 BİN LİRA FAİZSİZ KREDİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yeni evlenecek gençlere faizsiz kredi desteği sunuyor. Destek kapsamında 2 yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz kredi veriyor.

İŞTE BAŞVURU ŞARTLARI;

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve Türkiye'de ikamet etmek
  • Başvuru tarihi itibariyle 18-29 yaş arasında olmak (18 yaşını doldurmuş, 30 yaşını doldurmamış olmak)
  • Taşınmaz sahibi ya da hissedarı olmamak
  • Çiftlerin son 6 aylık gelir toplamı ortalaması ve son aya ait gelirleri toplamı asgari ücretin 2,3 katından fazla olmamak
  • Başvuru tarihi itibari ile resmi nikâh gününe en az 2 en fazla 6 ay kalmış olmak
  • Bakanlığın evlilik öncesi sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmayı taahhüt etmek ve katılmak
  • Bakanlığın evlilik sonrası sunacağı eğitim hizmetlerine 2 yıl içerisinde katılmayı taahhüt etmek
  • Affa uğramış olsa bile; devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan; uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, bunların kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçlarından hakkında kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı bulunmamak
  • Daha önce proje kapsamında kredi kullanmamış olmak.
Kaynak: Haberler.com / Yaşam
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