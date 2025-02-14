Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Sevgililer Günü'ne özel esprili paylaşım

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel bir paylaşım yapıldı. Bakanlık, gençlere esprili bir dille evliliği hatırlattı.

SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

"Seviyorsan git evlen bence…" notunun yer aldığı paylaşım kısa sürede viral oldu. Çok sayıda beğeni ve yorum alan paylaşımın altına ise evlenecek çiftlere yardım yapılan Aile Gençlik Fonu'nun linki paylaşıldı.

150 BİN LİRA FAİZSİZ KREDİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yeni evlenecek gençlere faizsiz kredi desteği sunuyor. Destek kapsamında 2 yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz kredi veriyor.

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