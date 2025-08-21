Ağustos ayında üreticiyi tedirgin eden manzara: Çok garip bir durum

Ağustos ayında üreticiyi tedirgin eden manzara: Çok garip bir durum
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Ağustos ayında üreticiyi tedirgin eden manzara: Çok garip bir durum
Haber Videosu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, ağustos ortasında yaklaşık 10 elma ağacının yeniden çiçek açması vatandaşlarda şaşkınlık yarattı. Bahçe sahibi ve mahalleli, durumu iklim değişikliğine bağlarken uzmanlar da bu tür anormal çiçeklenmenin sıcaklık dalgalanmaları ve düzensiz yağışlardan kaynaklanabileceğini belirtti.

Türkiye'nin en sıcak illerinden biri olan Şanlıurfa'da, son yılların en yüksek sıcaklıklarının yaşandığı ağustos ayında sıra dışı bir doğa olayı gözlemlendi. Siverek ilçesine bağlı Dicle Mahallesi'nde bulunan bir bahçedeki yaklaşık 10 elma ağacı, meyve mevsiminde yeniden çiçek açtı.

VATANDAŞLAR ŞAŞKIN

Bahçedeki diğer elma ağaçlarının meyve verdiği görülürken, çiçek açan ağaçlar vatandaşların dikkatini çekti. İklim değişikliği ve küresel ısınmaya bağlanan bu olağan dışı durum karşısında vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Ağustos ayında üreticiyi tedirgin eden manzara: Çok garip bir durum

"BENİ TEDİRGİN ETTİ"

Bahçe sahibi Şeyhmus Al, yaşanan olayı şaşkınlıkla izlediğini belirterek, "Bağ evinde 10 tane elma ağacım var. Elma ağaçları normalde ağustos ayında meyve vermesi lazımken, benimkiler şimdi çiçek açmış, şaşkınlıklar içerisindeyim. Bahçemin tüm bakımlarını normalde yapıyorum, ama şu anda ağaçların çiçek açması beni tedirgin etti, bazıları iklim değişikliğinden diyor ama bende anlamadım. İnşallah bu çiçekler meyve olur ve elmalarımızı yeriz" dedi.

Ağustos ayında üreticiyi tedirgin eden manzara: Çok garip bir durum

"ÇOK GARİP BİR DURUM"

Çiçek açan elma ağaçlarını gören mahalle sakinlerinde, "Elma ağaçlarının yaz ortasında çiçek açtığını görmek çok garip bir durum. Eskiden mevsimler belliydi, ama şimdi her şey değişti. Bu gidişle hangi mevsimde ne yetişir bilemeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Ağustos ayında üreticiyi tedirgin eden manzara: Çok garip bir durum

Uzmanlar, meyve ağaçlarının yanlış zamanda çiçek açmasının, iklim değişikliğine bağlı sıcaklık dalgalanmaları ve düzensiz yağışlarla ilgili olabileceğini belirtiyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Olgun Kızıltepe - Yaşam
5-0'lık tarihi maç! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

5-0'lık tarihi maç! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'ten şiddet iddialarına ilk yanıt geldi

Şiddet iddiaları sonrası ünlü çift sessizliğini bozdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.