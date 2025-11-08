6 kişiye mezar olan parfüm fabrikasının içi görüntülendi

Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki bir kozmetik tesisinde çıkan yangında 6 kişi yaşamını yitirdi, 1'i ağır 5 kişi de yaralandı. Soruşturmada 3 gözaltı kararı var.

YANGIN KISA SÜREDE BİNAYI SARDI

Olay, sabah saat 09.00 sıralarında Dilovası Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan 2 katlı parfüm dolum tesisinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangın kısa sürede büyüyerek tüm binayı sardı. Alevler, tesisin hemen yanında bulunan binanın çatısına da sıçradı.

6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak yangında 6 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 4 kişi de yaralandı. Hayatını kaybeden 6 kişinin cansız bedenleri otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırılırken, yakınlarını kaybeden aileler olay yerinde sinir krizi geçirdi.

İŞTE HAYATINI KAYBEDENLERİN İSİMLERİ

Yangında hayatını kaybeden kişilerin isimlerine ulaşıldı. Yangında, Şengül Yılmaz, Tuğba Taşdemir, Cansu Esetoğlu, Nisa Taşdemir, Esma Gigan ve Hanım Gülekin'in hayatını kaybettiği öğrenildi.

TESİSTE OLUŞAN TAHRİBAT DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ

Yangının ardından tesiste yapılan incelemelerde içerideki tüm malzemelerin yandığı, metal iskeletlerin dahi zarar gördüğü belirlendi. Dron ile kaydedilen görüntülerde fabrikanın iç kısmında oluşan büyük tahribat facianın boyutunu gözler önüne serdi.