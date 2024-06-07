45 derece sıcağa dayanamadı! Klima alev alev yandı

Türkiye genelinde bir anda bastıran sıcaklar nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yaşlı, çocuk ve kronik hastalar için "Sokağa çıkmayın" uyarıları yapılırken bunalanlar ise kendilerini sahil ve parklara attı. Antalya Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Ayşe Gemici, mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyreden sıcaklıkların hafta başına kadar devam edeceğini belirtti.

ANTALYA SICAKTAN KAVRULDU

Sıcağın en çok vurduğu kent ise açık arayla Antalya oldu. Kentte dün yapılan ölçümlerde Muratpaşa'da 44,8 derece sıcaklık ile 2017 yılındaki haziran ayı rekor sıcaklığı yenilendi. Kepez ilçesindeki istasyonda ilk defa 45,1 derece sıcaklık ölçüldüğü. Kentte en yüksek sıcaklık ise Kaş'ta 46,2 derece olarak kaydedildi.

SINIFTAKİ KLİMA ALEV ALEV YANMAYA BAŞLADI

Antalya Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi'ndeki klimanın iç ünitesi sıcaktan dolayı yandı. Alevler kısa sürede büyürken sınıfın içini duman kapladı. Bazı öğrenciler sıraların üzerine çıkarak yangına müdahale etmek istese de başarılı olamadı. O anlarda öğrenciler arasında kısa süreli panik yaşandı.

4 NOKTADA YANGIN ÇIKTI TRAFİKTEKİ 6 ARAÇ YANDI

Öte yandan Aksu'da Hacıaliler ve Çamköy mahallelerinde, Manavgat'ta Ahmetler Mahallesi'nde ve Konyaaltı ilçesinde de orman yangını çıktı. Şehir içinde trafikte 1 otobüs, 5 otomobil yandı.

"SICAKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN 6-10 DERECE ÜZERİNDE"

Antalya Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Ayşe Gemici, kentte etkili olan sıcak havanın hafta başına kadar sürmesinin beklendiğini söyledi. Kentte açık ve az bulutlu hava yaşandığına değinen Gemici, "İlimizde sıcaklıklar mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyretmekte. Cuma ve cumartesi Antalya'nın iç ve yüksek kesimlerinde yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklentisi bulunmakta. Rüzgarın öğle saatlerine kadar kuzey ve batı yönlerden öğleden sonra güneyli yönlerden esmesi tahmin ediliyor" dedi.