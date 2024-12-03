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3 Aralık Dünya Engelliler Günü: Mutlu ve eşit bir yaşam sürmeleri için çalışmalarımızı sürdüreceğiz

3 Aralık Dünya Engelliler Günü: Mutlu ve eşit bir yaşam sürmeleri için çalışmalarımızı sürdüreceğiz
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3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde engelli yurttaşlarımız ülkenin birçok noktasında yapılan etkinliklere katılırken; İletişim Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı da verdikleri mesajlarla engelli bireylerin toplum içerisinde daha güçlü var olmaları için çalışmaya devam edeceklerini belirttiler.

Birleşmiş Milletler'in 1992 yılında aldığı kararla 3 Aralık Dünya Engelliler Günü olarak ilan edilmişti. Her yıl 3 Aralık'ta engelli bireylerin toplumla kaynaşmaları için etkinlikler düzenleniyor.

Birleşmiş Milletler bu yılın temasını ise 'Kapsayıcı ve sürdürülebilir bir gelecek için engelli bireylerin liderliğini güçlendirmek' olarak açıkladı. Bu tema ile özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin toplumda etkin olarak yer almalarını, kendi potansiyellerini gerçekleştirmelerini ve sosyal hayatta aktif bir rol üstlenmelerini vurgulamak amaçlandı.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN MESAJ

3 Aralık'a ilişkin birçok kurum, belediye, STK etkinlikler düzenlerken; Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından "3 Aralık Dünya Engelliler Günü"ne ilişkin bir mesaj yayımladı.

İletişim Başkanı Altun, mesajında "Engelli vatandaşlarımızın hayata kattığı değerler ve başarı hikayeleri, hepimiz için gurur ve ilham kaynağıdır. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak Engelsiz CİMER, Kulak Ver Projesi, Engelsiz Erişim ve İletişim Kılavuzu çalışmalarıyla eşit yaşamın önündeki tüm engelleri kaldırmaya çalışıyoruz. "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" ilkesiyle, bütün kurumlarımızla engellilerin hayatlarını kolaylaştırmaya gayret gösteriyoruz. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde, tüm engelli bireylerimize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Onların daha huzurlu, mutlu ve eşit bir yaşam sürmeleri için çalışmalarımızı artan bir azimle sürdüreceğiz" ifadelerine yer verdi.

"ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDECEK"

Milli Eğitim Bakanlığı da bir açıklama yaparak engelli yurttaşlar için yapılan çalışmaların devam edeceğini bildirdi. Yapılan açıklamada, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde, farkındalığı ve bilinci yüksek bir toplum oluşturma yönünde atılacak adımların önemli olduğu vurgulanmakta, özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin güçlü yönlerini ön plana çıkarmaya yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü olarak özel eğitim ihtiyacı olan bireyler için eğitimde fırsat eşitliği ilkesi doğrultusunda her bireyin ilgi, istek, yeterlilik ve ihtiyaçlarını göz önünde bulunduran çalışmalar yürütmekteyiz. Bu anlamlı günde, daha erişilebilir bir gelecek için yapacağımız katkılarla, özel eğitim ihtiyacı olan tüm bireylerin eşit fırsatlara sahip olduğu bir topluma erişmek amacıyla çalışmalarımıza devam edeceğimizi belirterek özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerimize eğitim hizmeti sunulmasında emek veren yöneticilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize ve tüm paydaşlarımıza şükranlarımızı sunarız" denildi.

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Yaşam
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