29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Çorlu'da Kutlandı

Çorlu'da düzenlenen törenlerle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yılı kutlandı. Törende öğrencilere ödülleri verildi ve halk oyunları gösterileri sahnelendi. Törene çeşitli siyasi ve askeri yetkililer, öğrenciler ve halk katıldı.

Edirne'de Cumhuriyet'in 100'üncü yılı kutlamaları Vali Yunus Sezer'in, Valilik makamında bayram tebriklerini kabulüyle başladı. Garnizon Komutanı Tuğgeneral Berat Acar ve Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın da eşlik ettiği valilikteki programın ardından, kutlamalar, Atatürk Bulvarı'ndaki tören alanında devam etti. Vali Sezer, Tuğgeneral Acar ve Belediye Başkanı Gürkan, burada halkı selamladı. İstiklal Marşı'nın okunduğu programda, öğrenciler günün anısına şiirler okudu. Edirne Valisi Yunus Sezer ise buradaki konuşmasında, 29 Ekim tarihinin, aziz milletin kalbinde derin izleri olan bir sevdanın, cesaretin, onur ve kahramanlığın kutlaması olduğunu belirtti.

ŞEHİT BABASI GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Vali Sezer'in konuşmasının ardından, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Haftası kapsamında düzenlenen şiir, resim ve kompozisyon alanında dereceye giren öğrencilere ödülleri de Vali Sezer, Garnizon Komutanı Acar ve Belediye Başkanı Gürkan tarafından verildi. Garnizon Komutanı Tuğgeneral Acar, öğrencilere ödüllerini, protokoldeki Şehit Üsteğmen Efkan Yıldırım'ın babası Nejdet Yıldırım'ı da yanına alarak birlikte verdi. Şehit babası Nejdet Yıldırım, gözyaşlarına hakim olamadı. Edirne'deki törenler, halk oyunları gösterisi ile öğrenciler, askeri birlikler ve sivil toplum kuruluşlarının geçişiyle sona erdi.

PARAMOTOR BAYRAK UÇUŞU YAPTI

Edirne'nin Keşan ilçesinde Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinliklere, Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Erhan Akgül, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan Cumhuriyet Başsavcısı Hilal Bozdağ, daire amirleri, askeri erkan ve bölge halkı katıldı. Program, protokolün halkın bayramını kutlamasıyla başladı. Daha sonra saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı ise Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz yaptı. Daha sonra Keşan Belediyesi ve Keşan Saros Doğa ve Spor Derneği (SARDOS) iş birliğiyle '100'üncü yılda Cumhuriyet'in Yolunda' etkinliği kapsamında Anıtkabir Komutanlığı'ndan alınan ve bisikletlerle 750 kilometre katedilip Keşan'a getirilen Türk bayrağı, Kaymakam Yılmaz'a teslim edildi. THK Keşan Şubesi Paramotor Pilotu Yılmaz Özkaya da meydan üzerinde paramotor bayrak uçuşu yaptı. Kutlamalar, geçit töreniyle son buldu.

TEKİRDAĞ'DA ATATÜRK BULVARI'NDA TÖREN

Tekirdağ'da ise Cumhuriyet'in 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında Atatürk Bulvarı'nda geçit töreni yapıldı. Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, tören aracıyla kutlamalara katılanların Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, komandolar ile Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli polis ekipleri gösteriler sundu. Jandarma Komutanlığı'nda görevli K9 köpeklerinin gösterisi yapıldı. Tören öğrenciler, askerler ve araçların geçidiyle sona erdi.

ÇORLU'DA HALKA 15 BİN BAYRAK DAĞITILDI

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programı, Kaymakam Murat Eren, 5'inci Kolordu ve Garnizon Komutan Tümgeneral Muammer Alper, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt ve AK Parti Tekirdağ Milletvekili Gökhan Diktaş'ın kaymakamlık makamında tebrikleri kabulüyle başladı. Tebriklerin ardından Atatürk Meydanı'ndaki kutlamalara geçildi. Halkın yoğun katılım gösterdiği törende Çorlu Belediyesi tarafından vatandaşlara ve esnafa 15 bin Türk bayrağı dağıtıldı. Dereceye giren öğrencilere hediyelerinin verildiği kutlamalar, halk oyunları gösterileri ve tören geçişiyle sona erdi.

KIRKLARELİ'DE KUTLAMALAR

Kırklareli'deki kutlamaların adresi ise Özgürlük ve Demokrasi Meydanı oldu. Kırklareli Valisi Birol Ekici, 55'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Cüneyt Arıkan ve Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun halkı selamlamasıyla başlayan programda, hafta kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Program, öğrenciler, askeri birlikler ve sivil toplum kuruluşlarının geçişleriyle sona erdi.