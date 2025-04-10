24 gün sonra yeni liste! Bakanlık tek tek ifşa etti, bu markalardan uzak durun

Tarım Ve Orman Bakanlığı, vatandaşların güvenli gıdaya ulaşmasını sağlamak için gerçekleştirdiği denetimlerin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Yapılan son kontrollerde, birçok üründe insan sağlığını tehdit edebilecek şekilde hileli üretim yapıldığı belirlendi.

KÖFTEDE DİL VE BAŞ ETİ TESPİT EDİLDİ

Listede, yağ, yoğurt, peynir, pekmez, baharat ve şarküteri ürünlerinde ciddi usulsüzlükler tespit edildi. Özellikle bazı köfte ürünlerinde dil ve baş eti, kıymalarda ise tek tırnaklı hayvan eti kullanıldığı ortaya çıktı. Ayrıca, bazı baharatlarda gıda boyası gibi yasaklı maddelere rastlandı.

İşte insan sağlığına zarar verebilecek ürünler ve markaları;



