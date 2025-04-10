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24 gün sonra yeni liste! Bakanlık tek tek ifşa etti, bu markalardan uzak durun

24 gün sonra yeni liste! Bakanlık tek tek ifşa etti, bu markalardan uzak durun
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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın son denetimlerinde, pekmez, yoğurt, baharat, peynir ve et ürünlerinde ciddi hileler tespit edildi. Bazı kıymalarda tek tırnaklı hayvan eti, baharatlarda ise yasaklı gıda boyaları bulundu. İşte Bakanlık tarafından ifşa edilen ürünlerdeki hileler ve markaları...

Tarım Ve Orman Bakanlığı, vatandaşların güvenli gıdaya ulaşmasını sağlamak için gerçekleştirdiği denetimlerin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Yapılan son kontrollerde, birçok üründe insan sağlığını tehdit edebilecek şekilde hileli üretim yapıldığı belirlendi.

KÖFTEDE DİL VE BAŞ ETİ TESPİT EDİLDİ

Listede, yağ, yoğurt, peynir, pekmez, baharat ve şarküteri ürünlerinde ciddi usulsüzlükler tespit edildi. Özellikle bazı köfte ürünlerinde dil ve baş eti, kıymalarda ise tek tırnaklı hayvan eti kullanıldığı ortaya çıktı. Ayrıca, bazı baharatlarda gıda boyası gibi yasaklı maddelere rastlandı.

İşte insan sağlığına zarar verebilecek ürünler ve markaları;


24 gün sonra yeni liste! Bakanlık tek tek ifşa etti, bu markalardan uzak durun

24 gün sonra yeni liste! Bakanlık tek tek ifşa etti, bu markalardan uzak durun

24 gün sonra yeni liste! Bakanlık tek tek ifşa etti, bu markalardan uzak durun

24 gün sonra yeni liste! Bakanlık tek tek ifşa etti, bu markalardan uzak durun

24 gün sonra yeni liste! Bakanlık tek tek ifşa etti, bu markalardan uzak durun

24 gün sonra yeni liste! Bakanlık tek tek ifşa etti, bu markalardan uzak durun

24 gün sonra yeni liste! Bakanlık tek tek ifşa etti, bu markalardan uzak durun

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Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Yaşam
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Yorumlar (17)

Haber YorumlarıKorhan KILIÇ:

Siz üretimlerine müsade edin vatandaşta tek tek takip etsin neyi yiyip neyi yemeyeceğini.o kadar calisaniniz ne iş yapar acaba.bu kamu dairelerinde çalışanların yarısi işini layiki ile yapmıyor...

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Haber Yorumlarıdikmen0199:

insan sağlığını tehlikeye sokan bu firma sahiplerini direk içeri atmak ve çok ağır para cezalar uygulanması lazım ayrıca yaptığı faaliyetleri tamamen sonlandırılmalıdır.

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Haber YorumlarıSefs:

BUZAMANA KADAR HİC BOYLE BİR DENETİMLER GORMEDİM,NE OLDUDA BUKADAR DENETİMLER ARTTİ,HAYIRDIR İNŞALLAH...

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Haber YorumlarıTuran Bozkurt:

biraz daha küçük yazaydınızda hiç okunmasa daha iyidi

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Haber YorumlarıKenan Tepretoğlu:

evet tespit etti de sonra ne oldu, hiçbirşey, tespit makamı sadece, aynı adamlar aynen devam edecekler işe

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Haber YorumlarıBombacı Mülayim:

İfşa bakanlığı. Bir tane de yaptırım bakanlığı lazım sanırım

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Haber YorumlarıSerkan:

Bu ne aymazlık, vatandaş bunu nasıl takip etsin. siz kesin cezayı ama satmaya devam etsinler!!! bu nasıl düzen????

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Haber YorumlarıAydin Kurt:

Kapilarina kilit vurmak zormu

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Haber YorumlarıÖmer Tokgöz:

yasaklamasın devlet biz uzak duralım doğrumu anlıyoruz

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Haber Yorumlarıslevin:

Şeref, haysiyet, vicdan yoksunu insanlar. Para için herşeyi yaparlar. Para cezası ile bırakmamak lazım, devlet yumruğunu vurmalı. Lisansını iptal edip bir daha bu işi yapamaz hale getireceksin. Üretim yaptırmayacaksın vicdansızlara. Hayatımız bu kadar ucuz olmamalı

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