2 yaşındaki Rana'yı köpeklerin parçaladığı yerde yine anı görüntü

2 yaşındaki Rana'nın can verdiği yerde saatler sonra aynı manzara
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'ya tepki yağıyor

Elleriyle beslediği köpekler 2 yaşındaki çocuğu parçaladı
Köpeklerin 2 yaşındaki çocuğu parçaladığı ilçeden gelen görüntü korkunç

Görüntü köpeklerin 2 yaşındaki çocuğu parçaladığı ilçeden
Ece Gürel 'Cadılık eğitimi alıyordu' iddiası! Hocası konuştu

Ece Gürel "Cadılık eğitimi alıyordu" iddiası

2030 yılında iki kez oruç tutulacak

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2030 yılı, bu özel durumlardan biri olarak tarihe geçecek. Ramazan ayı ocak ayında başlayacak ve bir ay sürecek. Ancak yılın sonunda aralık ayında Ramazan tekrar başlayacak. Böylece Müslümanlar, 2030 yılında iki kez oruç tutmuş olacak.

Hicri takvim, Miladi takvime göre yaklaşık 10-12 gün daha kısa olduğu için Ramazan ayı her yıl biraz daha erken başlıyor. Bu döngü, yaklaşık 33 yılda bir tamamlanıyor ve Ramazan aynı tarihe geri dönüyor. Bu nedenle bazı özel yıllarda dikkat çekici durumlar ortaya çıkıyor.

2030 yılında iki kez oruç tutulacak

2030'DA İKİ KEZ ORUÇ TUTULACAK

2030 yılı, bu özel durumlardan biri olarak tarihe geçecek. Ramazan ayı ocak ayında başlayacak ve bir ay sürecek. Ancak yılın sonunda, aralık ayında Ramazan tekrar başlayacak. Böylece Müslümanlar, 2030 yılında iki kez Ramazan orucu tutmuş olacak. Bir sonraki yıl, yani 2031'de ise Ramazan, kuzey yarımkürede kış aylarına denk gelecek. Günlerin en kısa olduğu bu dönemde oruç süresi de en düşük seviyeye inecek.

2030 yılında iki kez oruç tutulacak

2047'DE EN UZUN ORUÇ DÖNEMİ OLACAK

2031'de en kısa oruç süresi yaşanırken, 2047 yılında tam tersi bir durum meydana gelecek. Bu yıl Ramazan, haziran ayına denk gelecek ve en uzun günlerde oruç tutulacak. Özellikle kuzey yarımkürede, günlerin 18-20 saatten fazla sürdüğü ülkelerde oruç süresi oldukça uzun olacak.

2030 yılında iki kez oruç tutulacak
Kaynak: Haberler.com / Yaşam
img

Eşine "Hakkını helal et" yazıp kaybolan öğretmenden acı haber geldi
img

Doğurduğu bebeği görünce ağlamaya başladı
img

Emekliye bayram ikramiyesi müjdesi! Tarih de rakam da belli oldu
500

Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıgunay yanug:

bu haberi yapan salağı işten atmalısınız. hicri ve miladi takvim aynı değil . biz 11 ay 20 günde bir oruç tutuyoruz ... salak haberci, tabiki aynı yıla 2 ramazan denk gelir ama 11 ay 20 gün sonra denk gelir

Yorum Beğen21
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYorumların Efendisi:

Ben dahil bu haberi okuyanların yarını görebilecekleri mechul iken, 2030, 2040' ı görmeleri ihtimali biraz uçuk olmuş.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet

Annesini arabada bir adamla bastı, sonrası vahşet
Aracını durdurup sokak röportajına dahil olan Suriyelinin ekonomi sitemi

Mikrofon uzatılan Suriyelinin sözleri gündem oldu: Türkiye bitti
Ronaldo'nun 'Çok çirkinsin' dediği 'Adanalı Ronaldo'dan' cevap geldi

Ronaldo'nun "Çok çirkinsin" dediği Adanalı Ronaldo'dan yanıt gecikmedi
İlber Ortaylı'nın cep telefonunu görenler şaşkınlığını gizleyemiyor

Kullandığı cep telefonunu görenler şaşkınlığını gizleyemiyor
Robot süpürgeyi, satın aldığı mağazanın önünde paramparça etti

Robot süpürgeyi, satın aldığı mağazanın önünde paramparça etti
Öz kızına cinsel istismarda bulunan babanın cezası belli oldu

Öz kızına cinsel istismarda bulundu, mahkemede kendini böyle savundu

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.