2025 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ | Dini Günler Takvimi: Ramazan ayı ne zaman? Kurban bayramı tarihi hangi gün? Kandil günleri!

2025 yılına ait dini günlerin takvimi paylaşıldı. Müslümanların merakla beklediği Ramazan ayının başlangıcı, Kurban Bayramı'nın tarihi ve kandil günleri hakkında bilgiler verildi. Bu bilgiler, dini günlerin planlanmasında ve hazırlıkların yapılmasında önemli bir rehber olacak.

DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Üç Ayların Başlangıcı: 1 Ocak 2025 Çarşamba

Regaib Kandili: 2 Ocak 2025Perşembe

Miraç Kandili: 26 Ocak 2025 Pazar

Berat Kandili: 13 Şubat 2025 Perşembe

Ramazan Başlangıcı: 1 Mart 2025 Cumartesi

Kadir Gecesi : 26 Mart 2025 Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Günü : 30 Mart 2025Pazar

Ramazan Bayramı 2. Günü : 31 Mart 2025 Pazartesi

Ramazan Bayramı 3. Günü : 01 Nisan 2025 Salı

Arefe Günü (Arafat Günü ): 5 Haziran 2025 Perşembe

Kurban Bayramının 1. Günü : 6 Haziran 2025 Cuma

Kurban Bayramının 2. Günü : 7 Haziran 2025 Cumartesi

Kurban Bayramının 3. Günü : 8 Haziran 2025 Pazar

Kurban Bayramının 4. Günü : 9 Haziran 2025 Pazartesi

Hicri Yılbaşı (1446 Yılı) : 26 Haziran 2025 Perşembe

Aşure Günü: 5 Temmuz 2025Cumartesi

Mevlit Kandili : 3 Eylül 2025 Çarşamba

Üç Aylar Başlangıcı: 21 Aralık 2025 Pazar

Regaip Kandili: 25 Aralık 2025Perşembe

RESMİ GÜNLER TAKVİMİ

2025 yılında Türkiye'de kutlanacak önemli resmi tatiller şunlardır:

1 Ocak Çarşamba- Yılbaşı: Yeni yılın başlangıcı

17 Ocak Cuma- 1. Yarıyıl Tatili başlangıcı - Karne tatili

02 Şubat Pazar- 1. Yarıyıl Tatili bitişi - Karne tatili

23 Nisan Çarşamba – Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının yıldönümü ve dünya çocuklarına armağan edilen bir bayram

1 Mayıs Perşembe- Emek ve Dayanışma Günü (İşçi Bayramı): Ülkedeki tüm işçi ve emekçiler için önemli bir gün

19 Mayıs Pazartesi- Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının yıldönümü

15 Temmuz Salı- Demokrasi ve Millî Birlik Günü: 2016 yılındaki darbe girişimine karşı koyma ve şehitleri anma günü

30 Ağustos Cumartesi- Zafer Bayramı: Türk Silahlı Kuvvetleri'nin zaferini kutlayan bir bayram

28-29 Ekim Salı- Çarşamba- Cumhuriyet Bayramı: Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun ilan edildiği gün