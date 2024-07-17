2025 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ | Dini Günler Takvimi: Ramazan ayı ne zaman? Kurban bayramı tarihi hangi gün? Kandil günleri!
Resmi ve dini günlerin yer aldığı 2025 yılı takvimi yayınlandı. Dini günler takvimi, İslam dünyası için büyük öneme sahip. Özellikle 2025'e girildiğinde, Ramazan ne zaman? Kurban Bayramı hangi haftada? Regaip, Miraç, Berat, Mevlit Kandili ve Kadir Gecesi tarihleri nedir? gibi sorular sıkça gündeme geliyor. Müslümanlar arasında merakla beklenen dini günler takvimine dair sorular artıyor.
2025 yılına ait dini günlerin takvimi paylaşıldı. Müslümanların merakla beklediği Ramazan ayının başlangıcı, Kurban Bayramı'nın tarihi ve kandil günleri hakkında bilgiler verildi. Bu bilgiler, dini günlerin planlanmasında ve hazırlıkların yapılmasında önemli bir rehber olacak.
DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
Üç Ayların Başlangıcı: 1 Ocak 2025 Çarşamba
Regaib Kandili: 2 Ocak 2025Perşembe
Miraç Kandili: 26 Ocak 2025 Pazar
Berat Kandili: 13 Şubat 2025 Perşembe
Ramazan Başlangıcı: 1 Mart 2025 Cumartesi
Kadir Gecesi : 26 Mart 2025 Çarşamba
Ramazan Bayramı 1. Günü : 30 Mart 2025Pazar
Ramazan Bayramı 2. Günü : 31 Mart 2025 Pazartesi
Ramazan Bayramı 3. Günü : 01 Nisan 2025 Salı
Arefe Günü (Arafat Günü ): 5 Haziran 2025 Perşembe
Kurban Bayramının 1. Günü : 6 Haziran 2025 Cuma
Kurban Bayramının 2. Günü : 7 Haziran 2025 Cumartesi
Kurban Bayramının 3. Günü : 8 Haziran 2025 Pazar
Kurban Bayramının 4. Günü : 9 Haziran 2025 Pazartesi
Hicri Yılbaşı (1446 Yılı) : 26 Haziran 2025 Perşembe
Aşure Günü: 5 Temmuz 2025Cumartesi
Mevlit Kandili : 3 Eylül 2025 Çarşamba
Üç Aylar Başlangıcı: 21 Aralık 2025 Pazar
Regaip Kandili: 25 Aralık 2025Perşembe
RESMİ GÜNLER TAKVİMİ
2025 yılında Türkiye'de kutlanacak önemli resmi tatiller şunlardır:
1 Ocak Çarşamba- Yılbaşı: Yeni yılın başlangıcı
17 Ocak Cuma- 1. Yarıyıl Tatili başlangıcı - Karne tatili
02 Şubat Pazar- 1. Yarıyıl Tatili bitişi - Karne tatili
23 Nisan Çarşamba – Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının yıldönümü ve dünya çocuklarına armağan edilen bir bayram
1 Mayıs Perşembe- Emek ve Dayanışma Günü (İşçi Bayramı): Ülkedeki tüm işçi ve emekçiler için önemli bir gün
19 Mayıs Pazartesi- Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının yıldönümü
15 Temmuz Salı- Demokrasi ve Millî Birlik Günü: 2016 yılındaki darbe girişimine karşı koyma ve şehitleri anma günü
30 Ağustos Cumartesi- Zafer Bayramı: Türk Silahlı Kuvvetleri'nin zaferini kutlayan bir bayram
28-29 Ekim Salı- Çarşamba- Cumhuriyet Bayramı: Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun ilan edildiği gün