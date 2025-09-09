2 polisimizi şehit eden saldırganın babasından skandal paylaşımlar

İzmir'in Balçova ilçesindeki Salih İşgören Polis Merkezi'ne düzenlenen silahlı saldırıda iki polis memuru şehit oldu, altı kişi de yaralandı. 16 yaşındaki saldırgan yaralı olarak ele geçirilirken, babasının yaptığı paylaşımlar pes dedirtti.

KARAKOLA KAR MASKESİYLE GELDİ

Dün sabah saatlerinde gerçekleşen saldırıda, 16 yaşındaki lise öğrencisi E.B. kar maskesi takarak ve sırtında çantayla polis karakolunun önüne geldi. Bir süre karakol karşısındaki parkta bekleyen saldırgan, ardından girişteki nöbet yerine ateş açtı. Silah seslerini duyan Birinci Sınıf Emniyet Müdürü Muhsin Aydemir, lojmandaki evinden inerek saldırgana karşılık verdi. Çatışma sırasında ağır yaralanan Aydemir şehit düştü. Polis memuru Ömer Amilağ boynundan, Murat Dağlı ise bacağından yaralandı. Olayda toplam altı kişi yaralandı.

SİLAH BABASINA AİT ÇIKTI

İzmir Valisi Süleyman Elban, saldırganın herhangi bir suç kaydı olmadığını ve olayda kullanılan silahın babasına ait olduğunu açıkladı. Saldırganın yaralı olarak yakalandığı ve Alsancak Devlet Hastanesi'nde tedavi altında olduğu bildirildi. Vali Elban, olayın çok yönlü araştırıldığını vurgularken, "Olayı gerçekleştiren katil zanlısı 16 yaşında. Şu ana kadar suç kaydı yok" dedi.

SALDIRGANIN BABASINDAN SKANDAL PAYLAŞIMLAR

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan saldırganın babası N.B. ve annesi A.B.'nin geçmiş paylaşımları gündeme geldi. Sosyal medyada, babasının avladığı kuşlarla çekilen görüntülerinin yanı sıra, oğlunun oyuncak silahla poz verdiği kareleri paylaştığı ortaya çıktı.