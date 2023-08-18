10 yaşındaki çocuk deprem bölgesine yardım için altın alarak Bayburt Belediye Başkanı'na ziyarette bulundu

Kumbarasındaki parayla altın alarak, deprem bölgesine yardımda bulunan 10 yaşındaki Muhammet Emin Bahadır, ailesiyle birlikte Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'ye ziyarette bulundular. Göstermiş olduğu davranıştan dolayı minik Muhammet Emin Bahadır'ı tebrik eden Başkan Pekmezci, Bahadır'a ziyaret anısına tuttuğu takımın formasını hediye etti.

Kumbarasındaki parayla altın alarak, deprem bölgesine yardımda bulunan 10 yaşındaki Muhammet Emin Bahadır, ailesiyle birlikte Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'ye ziyarette bulundular. Göstermiş olduğu davranıştan dolayı minik Muhammet Emin Bahadır'ı tebrik eden Başkan Pekmezci, Bahadır'a ziyaret anısına tuttuğu takımın formasını hediye etti.

6 ay önce yaşanan deprem felaketinde Bayburt Belediyesi yardım kampanyası başlatmıştı. Bayburt Belediyesinin başlatmış olduğu yardım kampanyasına kayıtsız kalmayan ve yardıma koşan 10 yaşındaki Muhammet Emin Bahadır, ailesiyle birlikte kuyumcuya giderek kumbarasında biriktirdiği paralarla altın almıştı. Yaklaşık 2 bin küsür lira değerinde olan altını deprem bölgesine yardım amaçlı gönderen minik Muhammet Emin'in davranışı yürekleri ısıtmıştı. Bayburt Belediyesi önüne annesi ve babaannesiyle gelen kendi küçük yüreği büyük minik yardımsever, elinde sıkı sıkı tuttuğu altını Bayburt Belediye Başkanı yardımcısı Süreyya Türkmenli'ye vererek, Kahramanmaraş'a göndermesini istemişti.

Bugün Muhammet Emin Bahadır'ı makamında ağırlayan Başkan Pekmezci, ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getirerek, "6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde belediyemizin başlatmış olduğu yardım kampanyasına destek verdiğin için seni yürekten kutluyorum. Bazı şeylerin eğitimi yoktur, bu gibi hassas meseleler yürekten gelir. Sana sergilemiş olduğun davranıştan ötürü anne, babana da böyle düşünceli bir çocuk yetiştirdiklerinden dolayı teşekkür ederim" dedi. - BAYBURT