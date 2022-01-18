Yasak Elma dizisinde Şeyma Subaşı göndermesi! 'Boşandılar' paylaşımı yeniden gündem oldu

Dün akşam yeni bölümüyle ekrana gelen Yasak Elma dizisinde Şeyma Subaşı'nın yıllar önce yaptığı "Boşandılar" paylaşımına gönderme yapıldı. Çağatay'ın Yıldız'la ayrılmasının ardından yüzüğüyle fotoğraf çekerek sosyal medya hesabından paylaşan Kumru, "Boşandılar" notunu yazdı. Dizideki gönderme kısa sürede gündem olurken birçok sosyal medya kullanıcısı "Şeymalar şekil değiştirir" yorumunu yaptı.

Başrollerini Şevval Sam, Eda Ece, Berk Oktay, Biran Damla Yılmaz, Melisa Doğu ve Murat Aygen'in paylaştığı Yasak Elma dizisi, 2 haftalık aranın ardından 127. bölümüyle ekrana geldi. Dizinin son bölümüne ise Çağatay ve Yıldız'ın boşanmasının ardından Kumru'nun yaptıkları damga vurdu.

"BOŞANDILAR"

Gündemde yer alan konulara sık sık gönderme yapılan dizideki Şeyma Subaşı sahnesi dikkat çekti. Yasak Elma'da Kumru karakterine hayat veren Biran Damla Yıldız, Yıldız ve Çağatay'ın boşanmasının ardından sosyal medya hesabından yüzüğünü göstererek "Boşandılar" notunu yazdığı bir paylaşım yaptı.

PAYLAŞIMI İLK ŞEYMA SUBAŞI YAPMIŞTI

Şeyma Subaşı, yıllar önce Acun Ilıcalı ile eşinin boşanmasının ardından yüzüğüyle yüzünü kapattığı bir fotoğrafı "Boşandılar" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı. Subaşı'nın paylaşımı yıllar geçmesine rağmen sık sık gündeme gelmeye devam ediyor.

PAYLAŞIMLAR PEŞ PEŞE GELDİ

Her bölümüyle konuşulan Yasak Elma'daki Şeyma Subaşı göndermesi sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu. Sahneyi paylaşan birçok sosyal medya kullanıcısı "Şeymalar ölmez şekil değiştirir" yorumunu yaptı.