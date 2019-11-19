Yasak Elma 58. bölüm fragmanı yayımlandı! Şahika geri dönüyor!

19.11.2019 09:12 | Son Güncelleme: 19.11.2019 09:15

Yasak Elma yeni bölüm fragmanı yayımladı! 57. bölümde; Halit, yıllar sonra Nadir ile karşılaşır. Ancak Ender'in, Halit'e oynadığı son oyun ise yenilir yutulur cinsen değildir. Peki, Nadir kim? Yasak Elma 57. bölüm özeti, Yasak Elma 58. bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde…

Yasak Elma 57. Bölüm Full İzle…

57. BÖLÜM ÖZETİ

Şahika, görevini tam anlamıyla yerine getiremez ve patronu tarafından oyundan çıkması istenir. Ancak Şahika öyle sessiz sedasız gitmez ve Halit, Ender ile Yıldız'ı zehirletir. Onları kurtaran isim de yine Leyla'dır.

Halit, hastane odasında geçmişten gelen biri, Nadir ile karşılaşır. Fakat gördüklerine anlam veremez. Nadir, Şahika'nın patronu ve Halit'in eski dostudur. Öte yandan Halit'in hayatına dair her şeyi yakından tanımak isteyen Nadir, ilk olarak Ender ve sonrasında da Yıldız'a yaklaşır. Bu arada Yiğit ve Erim'i de es geçmez.

Ender ve Yıldız'ın, Şahika hakkında tüm söylediklerine Halit olduğu kadar Kaya'da inanamaz. Olanları bir kenara bırakarak şirketin finansal durumunu düzeltmek için çalışan Halit, yeni ortağı ile tanışır, bu kişi Nadir'dir. Bu defa Nadir oyunu kuralına göre oynayacaktır. Halit ile çalışması için Ender ile anlaşarak eski dostunu köşeye sıkıştırır. Peki, Ender'in planı ne? Halit bu çıkmazdan kurtulabilecek mi?

58. BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI

Yiğit, bir aile olmak ister ve bunun için Ender ile Kaya'dan evlenmelerini talep eder. Bu istek karşısında Kaya şaşkınlık yaşasa da onun kalbindeki isim Leyla'dır.

Şirkete gelen Yıldız, sürpriz bir isimle karşılaşır, Nadir! Köşe bucak ondan kaçmaya çalışsa da Nadir'in görüş alanına girmiştir bir defa. Diğer yandan Nadir'in ona olan ilgisini Ender fark eder ve bunu sorgular. Halit, Yıldız'dan uzak durması konusunda Nadir'i uyarır.

Emellerine ulaşan ve Şahika'yı saf dışı bırakan Nadir, beklemediği bir anda Halit'in yeni iş arkadaşı ile yüzleşir. Evet, Şahika geri dönmüştür hem de Halit'in safında…