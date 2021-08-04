Yaş üyesi nedir? Yüksek Askeri Şura'nın görevleri! YAŞ üyesi kimlerdir?

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tüm önemli kararlarının alındığı YAŞ toplantısının detaylarının açıklanmasıyla YAŞ üyeleri hakkında araştırmalar yapılmaya başlandı. YAŞ üyesi nedir? YAŞ üyesi kimlerdir? Yüksek Askeri Şura yani YAŞ toplantısı, bugün gerçekleştirildi. İşte, Yüksek Askeri Şura'nın görevleri!

Yaş üyesi nedir? sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Yıl içerisinde iki kere toplanan Yüksek Askeri Şura, her yıl ağustos ayında yapılan toplantılarla gündeme gelir. Yüksek Askeri Şura, vatandaşların en fazla merak ettiği devlet kurulları arasında yer alıyor. Peki kısa adı YAŞ olan Yüksek Askeri Şura nedir? YAŞ ne zaman kuruldu? Yüksek Askeri Şura üyeleri kimlerden oluşuyor? Yüksek Askeri Şura'nın görevleri!

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile devlet kademelerinin ortaklaşa düzenlediği, YAŞ üyelerinin katılımıyla gerçekleşen önemli meselelerin incelenip karar alındığı yüksek kuruldur. Peki toplantı için önemli bir yere sahip olan YAŞ üyesi nedir?

YAŞ ÜYESİ NEDİR?

Yüksek Askeri Şûranın (YAŞ) üyeleri; Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Milli Savunma Bakanı, Kuvvet Komutanları, Ordu Komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Donanma Komutanı ile Silahlı Kuvvetler kadrolarında bulunan orgeneral ve oramirallerdir.

YAŞ, her yıl iki kez toplanır. Bu toplantılardan ilki Ağustos ayının ilk haftası, diğer ise Genelkurmay'ın belirleyeceği bir tarihte yapılır. Yüksek Askeri Şûra Genelkurmay Başkanının istemi üzerine de o yıl içerisinde ayrıca toplanabilir.

Yüksek Askeri Şûranın Başkanı Başbakandır. Başbakan bulunmadığında Genelkurmay Başkanı Yüksek Askeri Şûraya Başkanlık eder. Yüksek Askeri Şûra üyelerinin terfi işlemleri ile ilgili konulardaki oy hakkı ve değerlendirme notu eş değerdedir.

Milli Güvenlik Konseyi'nin devamı süresince Yüksek Askeri Şûra'nın Başkanı; Cumhurbaşkanı ve Milli Güvenlik Konseyi Başkanıdır. Şûra Üyeleri; Genelkurmay Başkanı ve Milli Güvenlik Konseyi Üyesi, Hava Kuvvetleri Komutanı ve Milli Güvenlik Konseyi Üyesi, Deniz Kuvvetleri Komutanı ve Milli Güvenlik Konseyi Üyesi, Jandarma Genel Komutanı ve Milli Güvenlik Konseyi Üyesi, Başbakan, Milli Savunma Bakanı, Kara Kuvvetleri Komutanı ve Donanma Komutanı ile Silahlı Kuvvetler kadrolarında bulunan Orgeneral ve Oramirallerdir. Cumhurbaşkanı'nın bulunmadığı hallerde en kıdemli Milli Güvenlik Konseyi Üyesi Şûra'ya başkanlık eder.

Yüksek Askeri Şûra üyeleri; kendileri, kendilerinden kıdemli veya eşidi olan general ve amirallerin yükselme veya emeklilikleri ile ilgili konularda toplantılara katılamazlar.

Yüksek Askeri Şûra toplantıları gizli olarak yapılır. Görüşmelerin ve alınan kararların açıklanması veya yayınlanması yasaktır. Ancak açıklanmasına Yüksek Askeri Şûranın karariyle müsaade edilen konular Genel Sekreterlik aracılığı ile yayınlanır.

Yüksek Askeri Şûrada görüşülen kanun, tüzük ve yönetmelik taslakları ile alınan kararların gizliliğinin ne şekilde ve ne zaman kaldırılacağı İçtüzükte gösterilir.

YÜKSEK ASKERİ ŞURA (YAŞ) NE ZAMAN KURULDU?

Yüksek Askeri Şura kısaca YAŞ, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'na bağlı olarak Ankara'da barış zamanlarında görev yapmak üzere oluşturulan kuruldur. 1972 yılında oluşturulan kurulun görevleri 26 Temmuz 1972 tarihinde 14257 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren "Yüksek Askeri Şûranın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun" ile belirlenmiştir.

YAŞ ÜYELERİ KİMLERDEN OLUŞUR?

Olağanüstü haller dışında yılda bir kez Cumhurbaşkanı başkanlığında, Cumhurbaşkanı yardımcısı, Genelkurmay Başkanı, Adalet, Millî Savunma, İçişleri, Hazine ve Maliye, Milli Eğitim bakanları ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanları toplanır.

Yüksek Askeri Şûra, bütün üyelerin katılması ile toplanır. Ancak özürü olanlar toplantıya katılamayacaklarını (Toplantı gününden önce) Şûra Genel Sekreterine bildirirler. Kararlar toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Oylarda eşitlik halinde Başkanın katıldığı tarafın oyları geçerli sayılır. Oylama işlemi aksine bir karar alnmadıkça açık olarak yapılır. Toplantıya katılamayan üyeler, gündemdeki konular hakkında, görüşlerini yazılı olarak bildirebilirler.

YAŞ'IN GÖREVLERİ NELERDİR?

Genelkurmay Başkanlığınca hazırlanan askeri stratejik ana fikrin (konseptin) tespiti ve gerektiğinde yeniden gözden geçirilmesi hususları ve Silahlı Kuvvetlerin ana program ve hedefleri ile ilgili konularda görüş bildirmek.

Silahlı Kuvvetlerle ilgili olup önemli görülen mevzuat taslaklarını inceleyip görüş bildirmek.

Cumhurbaşkanının lüzum gördüğü hallerde Silahlı Kuvvetlerle ilgili diğer konular hakkında görüş bildirmek ve mevzuatla verilen görevleri yapmak.

YAŞ, Cumhurbaşkanının başkan olarak belirleyeceği Cumhurbaşkanı Yardımcısının çağrısı ile yılda en az bir kez toplanır.

Cumhurbaşkanı acil durum gerektiğinde Şura'yı toplayabilir.

YAŞ ÜYELERİ ANITKABİR'DE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı öncesinde Şura üyeleri ile birlikte Anıtkabir'de mozoleye çelenk bıraktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, beraberindeki Şura üyeleri; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile birlikte aslanlı yoldan Anıtkabir'e geldi. Erdoğan'ın mozoleye çelenk koymasından sonra saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı çalındı. Erdoğan, beraberindeki heyet ile birlikte Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

ERDOĞAN, ANITKABİR ÖZEL DEFTERİNE ŞUNLARI YAZDI:

"Aziz Atatürk, YAŞ üyeleri olarak 2021 yılı toplantısı vesilesiyle bir kez daha huzurunuzdayız. Türkiye Cumhuriyeti'ni işaret ettin şekilde muasır medeniyetler seviyesinin de üzerine çıkartmak için mücadelemizi sürdürüyoruz. Tüm dünyayı derinden sarsan korona virüs salgınına rağmen Türkiye ekonomiden savunmaya, üretimden sağlığa kadar pek çok alanda önemli başarılara imza atmaktadır. Bu süreçte TSK, yurt içinde ve yurt dışında icra ettiği başarılarla, operasyonlarına, milletimize güven aşılamak suretiyle devam ediyor. Ruhun şad olsun."

Törenin tamamlanmasının ardından Şura üyeleri, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti. Terfi ve atama gündemiyle toplanacak olan Şura sonrasında Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklama yapması bekleniyor.