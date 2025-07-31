YAŞ toplantısı nedir? 2025 Yüksek Askeri Şura (YAŞ) ne zaman? - SON DAKİKA

Kamuoyunun yakından takip ettiği Yüksek Askerî Şûra (YAŞ) toplantısına ilişkin sorular gündeme oturdu. "YAŞ toplantısı nedir?" ve "2025 YAŞ toplantısı ne zaman yapılacak?" soruları, kısa sürede en çok merak edilen başlıklar arasında yerini aldı. Peki, YAŞ toplantısı nedir? 2025 Yüksek Askeri Şura (YAŞ) ne zaman? İşte Yüksek Askerî Şûra toplantısına dair tüm bilinenler...

YÜKSEK ASKERİ ŞURA (YAŞ) TOPLANTISI NEDİR?

Yüksek Askerî Şûra (YAŞ) toplantısı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) en üst düzey karar organlarından biridir. Bu toplantıda; generallerin ve amirallerin terfileri, albayların general/amiral rütbesine yükseltilmeleri, görev süresi dolan personelin durumları ile emeklilik işlemleri değerlendirilir.

YAŞ toplantısı nedir

Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan YAŞ; Milli Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları gibi üst düzey isimlerin katılımıyla gerçekleşir. Kararlar, TSK'nın komuta yapısını ve personel planlamasını doğrudan etkilediği için büyük önem taşır. Genellikle her yıl ağustos ayında düzenlenen toplantı, Anıtkabir ziyaretiyle başlar ve ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sürdürülür.

2025 Yüksek Askeri Şura (YAŞ) ne zaman

2025 YÜKSEK ASKERİ ŞURA (YAŞ) TOPLANTISI NE ZAMAN?

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesini doğrudan etkileyen Yüksek Askerî Şûra (YAŞ) toplantısına ilişkin takvim merakla bekleniyor. 2025 yılına yaklaşırken, "YAŞ toplantısı ne zaman yapılacak?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. Henüz resmi bir açıklama yapılmış değil. Ancak önceki yıllardaki uygulamalara bakıldığında, YAŞ toplantılarının geleneksel olarak ağustos ayının ilk haftasında düzenlendiği biliniyor. 2024 yılında toplantı 1 Ağustos Perşembe günü gerçekleştirilmişti.

Bu kapsamda, 2025 YAŞ toplantısının da yine ağustos ayının ilk haftasında yapılması bekleniyor. Cumhurbaşkanı başkanlığında düzenlenecek toplantıda, general ve amirallerin terfileri, görev sürelerinin uzatılması ve emeklilik dosyaları ele alınacak.

Toplantı öncesinde Anıtkabir ziyaretiyle başlayan süreç, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan görüşmelerle tamamlanıyor. Kamuoyu, kimlerin terfi edeceği ve hangi kararların alınacağına dair gelişmeleri yakından takip ediyor.