YAŞ kararları 2021! Genelkurmay Yaş Kararları!

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tüm önemli kararlarının alındığı YAŞ toplantısının detaylarının açıklanmasıyla YAŞ üyeleri hakkında araştırmalar yapılmaya başlandı. YAŞ üyesi nedir? YAŞ üyesi kimlerdir? Yüksek Askeri Şura yani YAŞ toplantısı, bugün gerçekleştirildi. İşte, YAŞ kararları 2021! Genelkurmay Yaş Kararları!

YAŞ kararları 2021 ve Genelkurmay Yaş Kararları gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanan Yüksek Askeri Şura toplantısı sona erdi. Toplantı sonrasında açıklama yapanCumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na Orgeneral Musa Avsever getirildiğini belirtti. Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlarının görev süresi ise 1 yıl uzatıldı.

YAŞ KARARLARI 2021

Yüksek Askeri Şura toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Ankara'da toplandı. Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz katıldı.

KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI'NA ORG. MUSA AVSEVER GETİRİLDİ

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, yaş haddi nedeniyle emekliye sevk edildiğinden, Birinci Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever Kara Kuvvetleri Komutanı olarak atanmıştır" sözlerine yer verdi.

Toplantıda alınan kararlar şöyle:

Yeni Kara Kuvvetleri Komutanı Org. Musa Avsever oldu.

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal'ın görev süresi YAŞ kararıyla 1 yıl uzatıldı.

30 Ağustos 2021 tarihinden geçerli olmak üzere 17 general ve amiral bir üst rütbeye, 56 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi.

44 general ve amiralin görev süreleri 1 yıl, 320 albayın görev süreleri ise 2 yıl süreyle uzatıldı.

240 olan amiral ve general sayısı 266 yükseltildi.

TUĞAMİRAL MEHMET SARI DA EMEKLİ OLDU

Emekliye sevk edilen amiraller arasında cübbe ve sarıklı görüntüleri basına yansıyan Tuğamiral Mehmet Sarı'nın da olduğu öğrenildi.

Kalın'ın açıklamasından satır başları:

"44 general ve amiralin görev süreli 1 yıl, 320 albayın görev süreleri ise 2 yıl uzatılmıştır. 1 general yaş haddi nedeniyle 1 Eylül 2021 tarihinden, 29 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos 2021 tarihinden geçerli olmak üzere emekliye sevk edilmiştir.

DENİZ VE HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLARININ GÖREV SÜRELERİ 1 YIL UZATILDI

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ün görev süreleri 1 yıl uzatıldı.

56 ALBAY GENERAL VE AMİRALLİĞE YÜKSELTİLDİ

30 Ağustos 2021 tarihinden geçerli olmak üzere 17 general ve amiral bir üst rütbeye, 56 albay ise general ve amiralliğe yükseltilmiştir. Halen 240 olan general ve amiral sayısı, 30 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla 266 olacaktır. 30 Ağustos 2021 tarihinden geçerli olmak üzere, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Korgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Ali Sivri Orgeneralliğe, Tümgeneral Levent Ergün ve Metin Tokel Korgeneralliğe, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından Tümamiral Kadir Yıldız Koramiralliğe, Hava Kuvvetleri Komutanlığından Tümgeneral Rafet Dalgakıran Korgeneralliğe terfi ettirilmişlerdir.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan tuğgeneraller İlkay Altındağ, Sebahattin Kılınç, Gültekin Yaralı, Rafet Kılıç, Fedai Ünsal, Tuncay Altuğ, Rasim Yaldız ve Aydın Cihan Uzun Tümgeneralliğe, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Tuğamiral Yalçın Payal ve Hasan Özyurt Tümamiralliğe, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Tuğgeneral Orhan gürdal Tümgeneralliğe terfi ettirilmişlerdir.

"EMEKLİYE AYRILAN GÖREVLİLERİMİZE HİZMETLERİNDEN DOLAYI TEŞEKKÜR EDERİZ"

Bir üst rütbeye yükselen, görev süreleri uzatılan general, amiral ve albayların yeni rütbe ve görevlerinin milletimize, devletimize, silahlı kuvvetlerimize ve ailelerine hayırlı olmasını dileriz.

Büyük bir özveri ve onurla görev sürelerini tamamlayarak emekliye ayrılacak olan general, amiral ve albaylara hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, hayatlarının yeni dönemlerinin aileleri ile birlikte sağlık ve mutluluk getirmesini temenni ederiz."