"Yargı" başlıyor

KAAN URGANCIOĞLU

Aile içi güven kavramını yeniden sorgulatacağız

? "Yargı" bu sezonun en merak edilen dizisi. Sizi bu projeyi kabul etmeye neler ikna etti?

Beni en başta Ay Yapım, Ali Bilgin ve Sema Ergenekon'la çalışma fikri heyecanlandırdı. Aynı zamanda senaryonun vicdan, adalet ve güven duygularını işleyecek olması, hukuk dünyası içerisinde kişilerin aileleri ve ilişkilerine odaklanacak olmasıyla beraber Ilgaz karakterinin daha önce oynamadığım, kendimi bulabileceğim bir rol olması, bu projeyi seçmemdeki sebeplerdendi.

? Savcı Ilgaz karakterini anlatır mısınız? Sizi en çok etkileyen şey nedir?

Ilgaz, bir Cumhuriyet savcısı. Emniyet amiri bir babanın oğlu. Mutlu bir çocukluk geçirmiş, 3 kardeşin en büyüğü. Dürüstlüğüyle ve vicdanıyla; şüpheli ve şikayetçi arasında olabildiğince adaletli davranmaya çalışan biri. Benim aksime çok düzenli bir karakter. Kendisinden çok başkaları için fedakarlık yapıyor. Günümüz dünyasında bencillikten bu kadar uzak ve vicdanına bu kadar bağlı bir insan olarak kalması etkiledi.

? İzleyeni nasıl bir dizi bekliyor olacak?

Farklı temaları barındırıyor olmasından ötürü "Yargı"nın herkesi bir yerden yakalayabileceğine inanıyorum. Herkesin çevresinde yaşadığı şeylere değindiği için seyircinin diziyle farklı bir bağ kurabileceğini düşünüyorum. Aile içi güven kavramını herkese yeniden sorgulatabilecek bir iş.

PINAR DENİZ

Ceylin ilham veren güçlü bir kadın

? Karakteriniz Ceylin nasıl biri?

Ceylin, tuttuğunu koparan ve inandıkları için sınırları zorlamaktan çekinmeyen başarılı bir avukat. Geçmişte babasının haksızlığa uğrayarak hapse girmesi onu bu konuda iyice hırslandırmış. Beni Ceylin'e çeken en önemli özellik kendi ayakları üzerinde duran güçlü bir kadın oluşu oldu. İnandıkları için verdiği mücadele ilham veriyor.

? Projeyi kabul edip yayına gelene kadarki süreç nasıldı?

Bizim için de uzun geçen bir sürenin ardından sete çıkmak gerçekten çok iyi hissettiriyor. Kağıt üzerinde beni bu kadar heyecanlandıran bir projenin içinde yer alıyor olmak çok tatmin edici. Çekimlerimiz yoğun ama bir o kadar da eğlenceli geçiyor.

? Sizi bu projede en etkileyen kısım neresi oldu?

"Yargı", gerçekten çok iyi yazılmış ve sürprizlerle dolu bir iş. Her bölümde artan heyecan ve gizem gerçekten ortaya sürükleyici bir hikaye çıkartıyor. Bu da beni bu projede en çok etkileyen kısımlardan biri oldu. Aynı zamanda farklı temaları bir araya getiriyor.

HÜSEYİN AVNİ DANYAL

Dizinin Metin komiseriyim

? Seyirci sizi nasıl bir karakterde izleyecek?

Metin komiser, cinayet masasının müdürü. 3 çocuğunu annesiz büyütmüş. Adalet duygusu, adil olma duygusu her şeyden önce geliyor. İşine, görevine son derece ahlaki kurallarla bağlı biri. Çocuklarını en iyi koşullarda yetiştirmeye çalışmış. Küçük oğlu ise suça yatkın, deli dolu ve serseri ruhlu biri.

UĞUR POLAT

Kaan ve Pınar'ın enerjileri çok yüksek

? 5 yılın ardından ekrana dönüyorsunuz. Bu projeye neden "evet" dediniz?

Senaryoyu, hikayesini, kurgusunu ve diyaloglarını çok beğendim.

? Seyirci sizi nasıl bir karakterde izleyecek?

Avukat Yekta ünlü, iş bitiren, hırslı ve zengin biri.

? Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu ile nasıl bir iletişim kurdunuz?

Çok yetenekliler. Enerjileri çok yüksek.

MEHMET YILMAZ AK

Pars karakteri hırslı ve hassas

? Pars karakterini eski rollerinizden ayıran özellikleri neler?

Pars şu ana kadar oynadığım karakterlerin arasında en hırslı ve en hassas olanı. Bu farklı iki duygu durumunu barındıran bir karakteri canlandırmak, neler katabilirim gibi detaylar üzerine yoğunlaşmak beni besliyor.

? Yargı seyirciye ne vadediyor?

Artan heyecan ve gizem vadediyor.

ARDA ANARAT

Çekimlerimiz çok keyifli geçiyor

? Karakteriniz nasıl biri?

Çınar, babasının ona olan kötü tutumu yüzünden zor bir çocukluk geçirmiş ama yine de ailesine çok bağlı bir çocuk. Babasının gözüne girmek istiyor. Akademide başarılı olmayınca kötü yollara girmiş.

? Çekimler nasıl gidiyor?

Çekimler çok keyifli geçiyor. Karavan muhabbetlerimiz ayrı bir keyif.

Hürriyet - Magazin Haberleri