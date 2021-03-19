Yaren leylek çocuklara hediyeler getirdi

Bursa'nın Karacabey ilçesinde Adem amca ile dostluğu filme konu olan Yaren Leylek, Eskikarağaç köyüne bu yıl onuncu kez geldi.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde Adem amca ile dostluğu filme konu olan Yaren Leylek, Eskikarağaç köyüne bu yıl onuncu kez geldi. Yaren leylek adına pasta kesilerek çocuklara hediyeler verildi.

Türkiye'yi Avrupa leylek köyleri ağında temsil eden Eskikaraağaç'ta yaşanan balıkçı ile leyleğin dostluğu, milyonlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Her yıl gelişi ile birlikte festivaller düzenlenirken, bu yıl pandemi dolayısıyla kutlama yapılamadı. Yaren'in bu yıl onuncu defa gelişi köylüler tarafından sevinçle karşılandı. Karacabey Belediyesi, köyde yaşayan çocuklarla birlikte Yaren'in gelişini pasta keserek kutladı. Başkan Ali Özkan, pasta kesiminin ardından çocuklara Yaren leyleğin getirdiğini söylediği hediyeleri dağıttı.

Başkan Ali Özkan, "Bu şirin yerleşim yeri yaşayan göller arasında en önemlilerinden Uluabat Gölü'nün kıyısında. Leylek köyümüzün önemli bir hikayesi var. Balıkçı Adem amca ile Yaren leylek arasında dostluk var. Yaklaşık 10 yıldan beridir bir dostlukları var. Her yıl Yaren leylek buraya göç ettiğinde 6 ay kalmak üzere Adem amcamızın kayığına geliyor. Birlikte balığa çıkıyorlar. Adem amca onu her gün elleriyle besliyor. Eskikarağaç köyünde her leylek yuvası, köyde yaşayan bir çocuğa zimmetlenmiş vaziyette. Bu çocuklar o yuvalardan sorumlu. Leyleklerin başına olumsuz bir durum geldiğinde bunu büyüklerine, büyükleri de bizlere bildiriyor. Biz de gerekli müdahaleleri gerçekleştiriyoruz. Bugün Yaren leyleğin köydeki çocuklarımızla ve Adem amca ile kavuşmasının 10'ncu yılı olması nedeniyle pasta kestik. Yaren leylek gelirken eli boş gelmemiş. Çocuklarımıza hediye getirmiş. Yaren leylek adına aldığımız hediyelere çocuklarımıza verdik" dedi.

Doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş, "Leyleklerin gelişiyle birlikte çocuklara hediye vererek, çocukların doğaya daha sevgiyle ve mutlulukla bakmasını sağladı. Gelen ziyaretçiler yuvaların etrafında dolaşırken, çocuklar da onları olumsuz durumlar yaşanmasın diye bazı konularda uyarıyorlar. Birlikte pasta kestiler" diye konuştu.

Balıkçı Adem Yılmaz da, "Bugün Yaren leyleğin gelişini kutladık. Yuva sahibi çocuklarımıza hediye verildi. Bu durum bizi çok mutlu etti" ifadelerini kullandı.

Yaren leyleği 2 yıldır beslediğini dile getiren Beyza Çakıl, "İki seneden beri Yaren leylek ile birlikteyiz. Yavrularıyla birlikte çatımıza kondurmayı başardım. Çok mutlu oldum. Bize de bugün burada hediye verildi. Yaren Leylek tarafından getirildiğini söylediler. Yaren geldiği için çok mutlu olduk" dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı