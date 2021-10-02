Yapraklar dökülürken doğa bir başka güzel

SARIYER, İSTANBUL (Hürriyet) - SAKLI CENNET

Atatürk Kent Ormanı, İstanbul

Yakın zamanda doğal ortamı korunarak yenilenen parkta 12 kilometrelik bir yürüyüş parkuru ve doğal bir gölet var. Sarıyer'deki park, İstanbul'un yorucu temposundan kaçmak, kendini doğanın kollarına atmak isteyenler için uygun bir tercih. Saffet Emre Tonguç, Mustafa Seven, Selçuk Şamiloğlu ve Yücel Sönmez öneriyor.

TARİHİ KEŞFEDİN

Yıldız Parkı, İstanbul

Avrupa Yakası'nın en önemli nefes alma alanlarından biri olan Yıldız Parkı'na birkaç saatliğine kafanızı dinlemek ve yenilenmek için gidebilirsiniz. Çimlerde yürümek, sincaplarla oynamak ve tarihi keşfetmek için birebir. Mustafa Seven, Dilan Bozyel, Saffet Emre Tonguç ve Bünyamin Aygün tavsiye ediyor.

BOĞAZ'IN KIYISINDA

Emirgan Korusu, İstanbul

Etrafı yüksek duvarlarla çevrili koru, şehir merkezine çok yakın olmasına rağmen yemyeşil doğasını korumuş. Boğaz kıyısındaki korunun tarihi güzellikleri ve etkileyici manzarası sebebiyle şehrin en önemli yeşil alanlarından olduğunu söyleyen Rachel Araz, Bünyamin Aygün ve Melih Uslu burayı öneriyor.

ADETA TERAPİ MERKEZİ

Kuğulu Park, Ankara

Ulus'tan Kızılay'a kadar uzanıp yürüyüşünüzü Kuğulu Park'ta bitirmek başkente özgü bir gelenek. Kavaklıdere'nin kalbindeki bu park için Melih Uslu "Kuğuların salındığı, güvercinlerin yıkandığı, asırlık ağaçların gölgelediği; gerçekten de doğal bir huzur ve terapi merkezi gibidir" diyor.

DOĞA HARİKASI FALEZLER

Düden Parkı, Antalya

"Yüzyıllardır Antalya şehrini besleyen Düden Nehri'nin Akdeniz'le kavuştuğu, doğa harikası falezler şehrin simgelerdendir" diyen Saffet Emre Tonguç, Düden Parkı'nın hem eşsiz manzarası hem de sosyal tesisleriyle sonbahar günlerinin tadını çıkartmak için en güzel mekanlardan biri olduğunu söylüyor.

GELENEKLERE BAĞLI

Japon Bahçesi, İstanbul

Bahar Akıncı, 6 bin metrekarelik alana kurulu Baltalimanı'ndaki Japon Bahçesi'ni "Tek kelimeyle muhteşem" diye anlatıyor ve "Burası aheste yürüyüşler için ideal" diyor. Gölet, şelale, taş bahçesi ve bir çardağın yer aldığı bahçede ayrıca 'Yogetsuan' denen Japon evi ve bu evin içinde de geleneksel bir çay odası var.

BELGESEL GİBİ...…

Kuş Cenneti, İzmir

Burada gezerken kendinizi bir belgeselin içinde gibi hissedebilirsiniz. Yücel Sönmez "300 civarı farklı kuş türünü barındırıyor. Alanın sembol kuşları flamingolar" diyor. 40 bin hektarlık devasa bir büyüklüğe sahip Çiğli'deki İzmir Kuş Cenneti'nde bisiklete binebilir, kuşların arasında yürüyüş yapabilirsiniz.

DÜNYA MİRASI

Sur Dibi Park, Diyarbakır

Dilan Bozyel "Bir yanınızda MÖ 2000'lerden kalma surlar, diğer yanınızda Dicle Nehri'ne eşlik eden bereketli toprakların olduğu, UNESCO Dünya Mirası listesine giren Hevsel Bahçeleri... Dünyada neredeyse başka bir örneği olmayan Sur Dibi Parkı'nda bu manzarayı izleyerek keyifle bir çay içebilirsiniz" diye tavsiyede bulunuyor.

NOSTALJİK TAT

Botanik Park, Bursa

Kapılarını 1998'de açan Botanik Park, Bursalılar için her mevsim özel bir yer. Samet Altıntaş "Japon, İngiliz, Fransız bahçelerinin renk kattığı parkta 17'nci, 18'inci ve 19'uncu yüzyıllara ait eski Bursa evlerinin replikaları mevcut. Bisiklet yolu ve göletlerin etrafında sonbaharın son yapraklarını toplamak için harikulade bir zaman" diyor.

HUZURUN ADRESİ

Altındere Vadisi, Trabzon

Çam ormanlarıyla kaplı vadide her yerden akan dereler ve küçük şelalelerle insana huzur veriyor. Vadiden 300 metre yükseklikteki Sümela Manastırı'na da evsahipliği yapan parkı "Burada hem yemyeşil bir manzarayı izleyip hem de coşan derelerin sesini dinleyebilirsiniz" diyen Selçuk Şamiloğlu öneriyor.

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