Yapraklar dökülürken doğa bir başka güzel
SAKLI CENNETAtatürk Kent Ormanı, İstanbulYakın zamanda doğal ortamı korunarak yenilenen parkta 12 kilometrelik bir yürüyüş parkuru ve doğal bir gölet var. Sarıyer'deki park, İstanbul'un yorucu temposundan kaçmak, kendini doğanın kollarına atmak isteyenler için uygun bir tercih.
SARIYER, İSTANBUL (Hürriyet) - SAKLI CENNET
Atatürk Kent Ormanı, İstanbul
Yakın zamanda doğal ortamı korunarak yenilenen parkta 12 kilometrelik bir yürüyüş parkuru ve doğal bir gölet var. Sarıyer'deki park, İstanbul'un yorucu temposundan kaçmak, kendini doğanın kollarına atmak isteyenler için uygun bir tercih. Saffet Emre Tonguç, Mustafa Seven, Selçuk Şamiloğlu ve Yücel Sönmez öneriyor.
TARİHİ KEŞFEDİN
Yıldız Parkı, İstanbul
Avrupa Yakası'nın en önemli nefes alma alanlarından biri olan Yıldız Parkı'na birkaç saatliğine kafanızı dinlemek ve yenilenmek için gidebilirsiniz. Çimlerde yürümek, sincaplarla oynamak ve tarihi keşfetmek için birebir. Mustafa Seven, Dilan Bozyel, Saffet Emre Tonguç ve Bünyamin Aygün tavsiye ediyor.
BOĞAZ'IN KIYISINDA
Emirgan Korusu, İstanbul
Etrafı yüksek duvarlarla çevrili koru, şehir merkezine çok yakın olmasına rağmen yemyeşil doğasını korumuş. Boğaz kıyısındaki korunun tarihi güzellikleri ve etkileyici manzarası sebebiyle şehrin en önemli yeşil alanlarından olduğunu söyleyen Rachel Araz, Bünyamin Aygün ve Melih Uslu burayı öneriyor.
ADETA TERAPİ MERKEZİ
Kuğulu Park, Ankara
Ulus'tan Kızılay'a kadar uzanıp yürüyüşünüzü Kuğulu Park'ta bitirmek başkente özgü bir gelenek. Kavaklıdere'nin kalbindeki bu park için Melih Uslu "Kuğuların salındığı, güvercinlerin yıkandığı, asırlık ağaçların gölgelediği; gerçekten de doğal bir huzur ve terapi merkezi gibidir" diyor.
DOĞA HARİKASI FALEZLER
Düden Parkı, Antalya
"Yüzyıllardır Antalya şehrini besleyen Düden Nehri'nin Akdeniz'le kavuştuğu, doğa harikası falezler şehrin simgelerdendir" diyen Saffet Emre Tonguç, Düden Parkı'nın hem eşsiz manzarası hem de sosyal tesisleriyle sonbahar günlerinin tadını çıkartmak için en güzel mekanlardan biri olduğunu söylüyor.
GELENEKLERE BAĞLI
Japon Bahçesi, İstanbul
Bahar Akıncı, 6 bin metrekarelik alana kurulu Baltalimanı'ndaki Japon Bahçesi'ni "Tek kelimeyle muhteşem" diye anlatıyor ve "Burası aheste yürüyüşler için ideal" diyor. Gölet, şelale, taş bahçesi ve bir çardağın yer aldığı bahçede ayrıca 'Yogetsuan' denen Japon evi ve bu evin içinde de geleneksel bir çay odası var.
BELGESEL GİBİ...…
Kuş Cenneti, İzmir
Burada gezerken kendinizi bir belgeselin içinde gibi hissedebilirsiniz. Yücel Sönmez "300 civarı farklı kuş türünü barındırıyor. Alanın sembol kuşları flamingolar" diyor. 40 bin hektarlık devasa bir büyüklüğe sahip Çiğli'deki İzmir Kuş Cenneti'nde bisiklete binebilir, kuşların arasında yürüyüş yapabilirsiniz.
DÜNYA MİRASI
Sur Dibi Park, Diyarbakır
Dilan Bozyel "Bir yanınızda MÖ 2000'lerden kalma surlar, diğer yanınızda Dicle Nehri'ne eşlik eden bereketli toprakların olduğu, UNESCO Dünya Mirası listesine giren Hevsel Bahçeleri... Dünyada neredeyse başka bir örneği olmayan Sur Dibi Parkı'nda bu manzarayı izleyerek keyifle bir çay içebilirsiniz" diye tavsiyede bulunuyor.
NOSTALJİK TAT
Botanik Park, Bursa
Kapılarını 1998'de açan Botanik Park, Bursalılar için her mevsim özel bir yer. Samet Altıntaş "Japon, İngiliz, Fransız bahçelerinin renk kattığı parkta 17'nci, 18'inci ve 19'uncu yüzyıllara ait eski Bursa evlerinin replikaları mevcut. Bisiklet yolu ve göletlerin etrafında sonbaharın son yapraklarını toplamak için harikulade bir zaman" diyor.
HUZURUN ADRESİ
Altındere Vadisi, Trabzon
Çam ormanlarıyla kaplı vadide her yerden akan dereler ve küçük şelalelerle insana huzur veriyor. Vadiden 300 metre yükseklikteki Sümela Manastırı'na da evsahipliği yapan parkı "Burada hem yemyeşil bir manzarayı izleyip hem de coşan derelerin sesini dinleyebilirsiniz" diyen Selçuk Şamiloğlu öneriyor.