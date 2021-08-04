Yangın müdahale ekibine yardım eden Şahan Gökbakar, kontrol altına alınan ormanın son halini paylaştı
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Yangın müdahale ekibine yardım eden Şahan Gökbakar, kontrol altına alınan ormanın son halini paylaştı

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Şahan Gökbakar'ın gün boyu "Uçak lazım, yangın büyümeden söndürelim" dediği Marmaris Deliklikoy bölgesindeki orman yangını akşam saatlerinde büyüyerek komedyenin evinin arkasına kadar geldi. Sabaha kadar bölgeden canlı yayın yapan ve görevlilerle halka yardım eden Gökbakar, sabah saatlerinde yeni bir canlı yayın yaparak yangının kontrol altına alındığını ancak hava desteğinin gerekli olduğunu söyledi.

Uzun süredir Muğla'nın Marmaris ilçesinde olan komedyen Şahan Gökbakar, gün boyu Instagram hesabından canlı yayın yaparak bölgedeki yangını görüntüleyerek yardım istedi. Neredeyse saat başı canlı yayınlar yapan Gökbakar'ın çağrısıyla gönderilen helikopter alevlerin yükseldiği bölgeye müdahale etti ancak yangın kontrol altına alınamadı.

YANGIN BÖLGESİNDE CANLI YAYIN YAPTI

Marmaris'in Deliklikoy Koyu'ndan yayın yapan Gökbakar, günlerdir alevlerin devam ettiği bölgede gece yaşananları görüntüledi. Gece saatlerinden alevlerin arttığı bölgeye tekneyle giden ünlü oyuncu, ekiplerin ve vatandaşların yangınla mücadelesini görüntüledi.

Yangın müdahale ekibine yardım eden Şahan Gökbakar, kontrol altına alınan ormanın son halini paylaştı

"HER YER YANDI, ALLAH'IM BİZİ KURTAR"

Vatandaşların ve görevlilerin "Su ve ayran lazım" çığlıkları karşısında duygu dolu anlar yaşayan komedyen, "Buradan çığlıklar attım. Herkese anlatmaya çalıştım. Hiçbir şey yapamıyoruz. 'Buralar yanacak' dedim. İnanılmaz bir yangın oldu. İnsanlar ağaçlar kurtulsun diye neler yapıyorlar. Her yer yandı zaten. Allah'ım sen bizi kurtar. Her coşma kozalak fırlatıyor etrafa. Aslan parçaları helal olsun. Böyle yürekli çocuklar böyle vatan evlatları. Yürüye yürüye, söndüre söndüre gidiyor çocuklar o alevlerin içinde" dedi.

ŞAHAN GÖKBAKAR YANGIN SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINA KATILACAK

Karadan müdahalenin yetersiz kalacağını söyleyen Şahan Gökbakar, gün ağarınca bölgeye acil hava desteğinin gerektiğini söyledi. Yardım çığlıklarına sessiz kalamayan Gökbakar, yayını kapattıktan sonra söndürme çalışmalarına yardım edeceğini de aktardı.

YANGIN EVİNİN YAKININA KADAR GELDİ

Marmaris'te tek katlı bir köy evi bulunan Şahan Gökbakar, yangının evinin arkasındaki ormana kadar geldiğini söyledi. Canlı yayın yapan Gökbakar, "Kontrol altına almak için çabalıyoruz" dedi.

Yangın müdahale ekibine yardım eden Şahan Gökbakar, kontrol altına alınan ormanın son halini paylaştı

YANGINI KONTROL ALTINA ALDILAR

Sabaha karşı yeniden canlı yayın yapan Şahan Gökbakar, ekiplerin müdahalesiyle yangını kontrol altına aldıklarını ancak dumanların çıkmaya devam ettiğini söyledi. Bölgedeki son durumu paylaşan Gökbakar, şunları söyledi: "Çok güzel hazırlıklarımızı yaptık ve bu saatte kadar tehlikeli ile karşılaşmadık. Deniz suyunu çekerek yangının ineceği her yeri güzelce ıslattık. Hiçbir sıkıntımız yok ancak vadinin arkası tütmeye devam ediyor. Hava desteği istedim ama henüz gelmedi. 4 kişiyiz, üzerimizde kıyafetlerimiz var her şeyimizi on numara. Hazır şekilde bekliyoruz."

Yangın müdahale ekibine yardım eden Şahan Gökbakar, kontrol altına alınan ormanın son halini paylaştı

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Yangın müdahale ekibine yardım eden Şahan Gökbakar, kontrol altına alınan ormanın son halini paylaştı
Yangın müdahale ekibine yardım eden Şahan Gökbakar, kontrol altına alınan ormanın son halini paylaştı
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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
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