Yanan ormanlara ailece can veriyorlar

25.12.2019 09:41 | Son Güncelleme: 25.12.2019 09:41

İZMİR'de ağustos ayında çıkan orman yangınının ardından küle dönen yüzlerce hektarlık alandaki temizleme çalışmaları, 650 orman köylüsü ile sürüyor. Kimi çocukları, kimisi ise eşi ile alanda çalışan bölge sakinleri, zaman zaman zor anlar yaşıyor. Bölgede çalışanlar arasında en dikkat çekeni ise Sevil ve Hasan Uzuner çifti oldu. Sevil Uzuner, ağaç kesme makinesi olan hızarla, yanan ağaçları kesiyor, daha sonra kamyona çıkarak bunları yerleştiriyor. Eşi ile omuz omuza çalışan Uzuner, görenleri kendine hayran bırakıyor.

İzmir'de ağustos ayında çıkan ve yüzlerce hektarlık ormanlık alanı küle çeviren yangınların ardından, bölgede başlayan temizleme çalışmaları devam ediyor. Orman Bölge Müdürlüğü'ne başvuruda bulunan ve orman köylüsü olduğunu belgeleyen 650 kişi, eşlerini ve çocuklarını alarak evini bölgeye taşıdı. Kimi dağların yamaçlarına kimiyse yol kenarlarına çadır kurdu. Alanda çalışan kimileri, mahallelerinde besledikleri tavukları da yanlarında getirdi. Bölgede dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise Menderes'in Orhanlı Mahallesi'ne sınırlarında kalan ormanlık alanda çalışan Sevil (38) ve Hasan Uzuner (46) çifti oldu. Yanan ağaçların kesimini birlikte yapan, yine kesilen ağaçları birlikte kamyonlara yükleyen Uzuner çifti, zorluklarla karşılaşsalar da çalışmaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi. Ağaç kesme makinesi olan ve genelde erkeklerin kullandığı hızarı kullanan iki çocuk annesi Sevil Uzuner, şöyle dedi:

Kaynak: DHA