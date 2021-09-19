Yamaha Motor Türkiye 2021'de yüzde 16 büyüdü

Yamaha Motor Türkiye, yılın ilk sekiz ayını değerlendirirken, sosyal sorumluluk kampanyaları ve hizmetleriyle ilgili güncel bilgileri paylaştı.

Son 2 yıldır mobilitenin öne çıkmasıyla canlanan motosiklet dünyasına yeni kullanıcıların dahil olması ve kargo sektörünün hareketliliği sayesinde pazarda trafik kayıtlarına göre 2021'nin ilk 7 ayında yüzde 25'lik artış yaşandı. Hızla büyüyen pazarda Yamaha Motor Türkiye'nin satışları yılın ilk 8 ayında 9 bin 14 adede ulaştı. Yüzde 16'lik büyüme gerçekleştiren Yamaha yenilenen ürün gamını premium hizmet, satış sonrası destek ve aksesuar çeşitliliği ile tamamlayarak 2021'i 13 bin 500 adet satış ve yüzde 20 büyüme ile kapatmayı hedefliyor.

Kullanıcıda her yıl olduğu gibi bu yıl da scooter ilgisi devam ediyor. Yamaha'nın 50cc, 125cc ve 250cc scooter modellerine ilgi çoğaldı. Ayrıca kurye sektöründeki canlılıkta bu segmentte büyüme yaşanmasına sebep oldu. XMAX ailesi, NMAX modelleri ve 250cc MT-25/R25 gibi ürün gruplarını içine alan middle segmentinde gerçekleştirdiği satışlarla 10 yıldır segment liderliğini sürdürüyor. Yamaha 2021'de yedek parça, aksesuar ve sürüş ekipmanlarında daha rekabetçi olarak daha erişilebilir ürünler pazara sundu. Kusursuz tasarımlar ve öncü teknolojiler geliştiren Yamaha 2021 yılında yenilenen modelleriyle stoklarını güncelledi. Yamaha yetkili bayilerinde NMAX 125, D'elight, XMAX 250, TMAX Tech MAX, R1, R7, MT-09, MT 07, Tenere 700, Tracer 9, Tracer 7, XSR900 VE XSR125 gibi öne çıkan modeller satışa çıktı. Pandemi etkisiyle hızla dijitalleşen dünya erişim açısından büyük bir konfor alanı oluştururken, herkes için erişim şartlarını eşitledi. Bu yıl ilki gerçekleşen 'Autoshow 2021 Mobility"de yer alan Yamaha yeni modellerini, hizmetlerini ve aksesuar çeşitliliğini online olarak motosiklet kullanıcıları ile buluşturdu. "Dijitalleşme bizim pandemi öncesinde de gündemimizdeydi" diyen Yamaha Motor Türkiye Ülke Direktörü Hakan Kaya"MyGarage ve MyRide uygulamamızla hem ürünlerimizi Yamaha kullanıcılarına dijital alanda hareket alanı oluşturduk" dedi.

Yamaha Motor Türkiye Ülke Direktörü Hakan Kaya

Motosiklet kayıtlarında yüzde 25 artış

Bundan 66 yıl önce Japonya'da Genichi Kawakami'nin uçak pervaneleri üretiminde kullanılan tezgahlarda motosiklet tasarlamasıyla doğuşunu başlatan Yamaha tüm dünyada milyonlarca kişiye ulaşıyor.

Yamaha Motor, aynı zamanda bir hayat tarzı kurguluyor. Daha özgür, daha mobil ve daha yaratıcı olma fırsatı veren Yamaha motosikletler, özellikle hizmette Kando felsefesi ile birleşince kusursuz bir sürüş deneyimi yaşatıyor. "Kuruluşumuzdan bu yana en mükemmele ulaşmak için çalışıyoruz" diyen Yamaha Motor Türkiye Ülke Direktörü Hakan Kaya "motosiklet kültürüne ve güvenliğine düşkün olanların tercihi olmaya devam ediyoruz. Hizmet yaklaşımlarımızla her zaman tüketicimizin beklentilerini aşmayı hedefliyoruz. Kullanıcının ihtiyacı olan kaskodan, garantiye, aksesuardan, servis hizmetlerine kadar her alanda Yamaha kalitesini yaşatıyoruz. Türkiye'de motosiklet kültürünün yaygınlaşması, kullanıcı sayısının artması için çalışıyoruz. Bu sene motosiklet kayıtlarında yüzde 25 gibi bir artış var. Kullanıcı sayısının 2021'de 240.000'lere ulaşmasını bekliyoruz. Ancak nüfusa oranla tabi ki bu sayı oldukça düşük. Dövizde yaşanan artışa bağlı motosiklet pazarındaki fiyat artışı, vergi yükleri gibi çeşitli nedenler bizi zorlasa da arz talep dengesini doğru kurmaya çalışıyoruz. Stoklarımız yenilendi. Yeni modellerimiz tüketici ile buluşuyor. Yılın başında bu yıl yenilikler yılı olacak demiştik hepsini bir bir gerçekleştirmeye başladık. Tüm yeni modeller bayilerimizde yerini aldı. Uydu Bayilerimizin sayısı 6'ya ulaştı. Bize ulaşamayan müşterimize biz yerinde ulaşıyoruz. Yamaha bayi ve servis noktalarımız yenilenerek tüm müşteri ihtiyacını yerinde karşılıyor, yenilikçi çözümlerle tüketici ihtiyaçlarına doğru odaklanarak müşterileriyle sürdürülebilir ilişkiler kuruyoruz" dedi.

3 bin ağaçlık Umut Ormanı

Sürdürülebilir bir dünya yaratma arayışı çabası hızla devam ederken sahip olunan doğal kaynakların korunmasına yönelik farkındalık gittikçe artıyor. Özellikle bizim gibi global markalar üzerine düşen görevi yapmalı diyen Hakan Kaya "daha düşük CO2 emisyonu ve doğaya dönüş projeleriyle görevimizi yerine getirecek ve farkındalık yaratacağız. TEMA ile iş birliğine giderek ilk 3 bin ağaçtan oluşan 'Umut Ormanı'mızı oluşturuyoruz. Doğaya bıraktığımız karbon ayak izini yok etmek için ağaç dikmeye devam edeceğiz. Motosiklet doğada sürüldüğü zaman keyifle kullanılabilir. Onu korumak için daha fazla proje üretmeyi sürdüreceğiz" dedi.

Yamaha'dan kadınlara eğitim

Trafikte kadın sürücülerin sayısını arttırmak, daha eşitlikçi bir yol paylaşımı sağlamak, salgın ile birlikte artış gösteren kurye sektöründe kadın istihdamına yönelik fayda sağlamak ve kadınları cesaretlendirmek amacıyla Yamaha Motor Türkiye bir dizi proje hayata geçiriyor.

Geçtiğimiz ay kadınlara ücretsiz motosiklet eğitimi vermeye başlayan Yamaha, Kadın Ustalar Platformu'na da destek olmaya başladı. Kadın Ustalar oluşumunda hizmet verecek Cargo Plus bünyesindeki kadın moto kuryelerin eğitimini üstlenen Yamaha şimdiden 36 kadına eğitim vererek projenin başlangıcını yaptı. Kısa vadede Yamaha tarafından farklı projelerle de desteklenecek Kadın Ustalar Platformu erkek mesleği sanılan onlarca iş kolunda mesleki eğitiminden başlayıp istihdama uzanan süreçte kadınlara destek veriyor.

Kadın Ustalar Platformu Kurucu ve Genel Müdürü Seyhun Ayhan "kadınların gerçek gücünün; yeteneğinin, çalışma azmi ve titizliğinin en az erkekler kadar mevcut olduğunu göstermek adına yola çıkan Kadın Ustalar, kadınların çeşitli iş kollarında eğitim almasını ve istihdam edilmesini amaçlıyor. Yamaha ile yaptığımız iş birliği sonucu motosiklet eğitimlerine oldukça yoğun ilgi var, oldukça verimli bir proje oldu. İş sahibi olan meslekler edinen kadınların başarı hikayelerine tanık oluyoruz" dedi.

Yine bu yıl kadın yetenekleri pistlere taşımak ve motosiklet dünyasında kadın gücünü ortaya koymak için TMF (Türkiye Motosiklet Federasyonu) iş birliği ile R25 Kadınlar Kupası'nı düzenleyen Yamaha Motor Türkiye kadın yarışçılara önemli bir fırsat yarattı.

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