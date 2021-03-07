Yamaç paraşütünde kitap okuma keyfi

Antalya'nın Alanya ilçesinde pilot yardımıyla yamaç paraşütüyle uçuş yapan lise öğrencileri, kitap okumaya dikkat çekmek için gökyüzünde kitap okuyup keyifli anlar yaşadı.

Alanya'nın Mahmutlar Şükrü Kaptanoğlu Anadolu Lisesi'nde eğitim gören öğrenciler farklı bir etkinliğe imza attı. Kitap okumaya dikkat çekmek için 'Paraşütte kitap okuma' adlı etkinliği gerçekleştiren öğrencilere Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er ve çok sayıda öğretmen de eşlik etti. Eline kitaplarını alan öğrenciler ve öğretmenler, pilot eşliğinde denize yaklaşık 800 metre yükseklikteki Yassı Tepe'den yamaç paraşütüyle havalandı. Paraşütler Alanya semalarında süzülürken kitap okumanın keyfi yaşandı. Öğrenciler ve öğretmenlerin dakikalarca gökyüzünde kalarak paraşütteki kitap okuduğu anlar kameraya yansıdı.

"Kitap okumadan geçen bir gün, kayıp bir gündür"

Paraşüt uçuşu sonrası gazetecilere açıklama yapan Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, yaptıkları bu etkinlikle okumanın önemine dikkat çektiklerini söyledi. Er, "Çocuklarımıza kitap sevgisini aşılayabilmek için bugün Alanya'da 'kitap okuma etkinliği' gerçekleştirdik. Kitap okumak özgürlüktür, biz de bu özgürlüğü gökyüzünde paraşüt eşliğinde gerçekleştirip bir farkındalık oluşturmak istedik. Kitapsız büyüyen çocuk, susuz yetişen bir ağaca benzer. Kitap okumadan geçen bir gün, kayıp bir gündür. Bizler de farkındalık oluşturarak, çocuklarımızın daha çok kitap okumalarını ve bu alışkanlığı sürdürmeleri yönünde çaba gösteriyoruz. Mahmutlar Şükrü Kaptanoğlu Anadolu Lisesi öğrencilerimizle bu etkinliği gerçekleştirdik. Bu projenin hayata geçmesinde destek veren herkese teşekkür ederim" dedi.

"Havada kitap okumak çok güzeldi"

Lise öğrencisi Esra Meziyet Bağışlar ise çok keyifli anlar yaşadıklarını belirterek, "İlk kez uçuş gerçekleştirdim, çok güzel ve baya heyecan vericiydi. Havada kitap okumak ise daha ayrı bir güzeldi. Çok güzel bir etkinlik oldu" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı