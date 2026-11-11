11 aylık bebek diri diri gömüldü! 24 saat sonra sağ bulundu

11 aylık bebek diri diri gömüldü! 24 saat sonra sağ bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ABD'nin Güney Carolina eyaletinde kaybolan 11 aylık Koah Sharpe, ormanlık alanda toprağa gömülü halde bulundu. Bir köpek kafesinin içerisinde havluya sarılı şekilde gömülen bebeğin yaklaşık 24 saat boyunca toprak altında kaldığı değerlendiriliyor. Ağlama sesleri sayesinde hayatta olduğu anlaşılan bebek hastaneye kaldırılırken, babası Michael Comer tutuklandı.
- ABD'nin Güney Carolina eyaletinde 11 aylık Koah Sharpe, ormanlık alanda bir köpek kafesi içinde havluya sarılı halde sığ bir çukura gömülü olarak sağ bulundu.
- Bebeğin yaklaşık 24 saat boyunca toprak altında gömülü kaldığı değerlendiriliyor ve hastaneye kaldırılan bebeğin sağlık durumunun stabil olduğu belirtildi.
- Bebeğin babası Michael Comer, hırsızlık ve polise mukavemet suçlamalarıyla tutuklandı; bebek, babasının evinden yaklaşık 45 metre uzaklıkta yakın zamanda kazılmış toprakta bulundu.
ABD'nin Güney Carolina eyaletinde yaşanan olay dehşete düşürdü. Lexington County bölgesinde kaybolduğu bildirilen 11 aylık Koah Sharpe için başlatılan arama çalışmaları sırasında ekipler, ormanlık alanda korkunç bir manzarayla karşılaştı. Küçük bebek, bir köpek kafesinin içerisinde havluya sarılmış ve sığ bir çukura gömülmüş halde sağ bulundu.
24 SAAT BOYUNCA TOPRAK ALTINDA KALDI
Lexington County Şerifi Jay Koon, bebeğin yaklaşık 24 saat boyunca gömülü kaldığını düşündüklerini açıkladı. Koon, küçük Koah'nın bulunduğu anları şu sözlerle anlattı:
"Birkaç dakika önce 11 aylık küçük Koah'yı gömülmüş ve ağlar halde hayata tutunmaya çalışırken bulduk"
YENİ KAZILMIŞ TOPRAK ŞÜPHE UYANDIRDI
Şerif Koon'un verdiği bilgilere göre anne, dışarı çıktığı sırada bebeğini babası Michael Comer'a bıraktı. Pazartesi günü bebeğin kaybolduğunun bildirilmesi üzerine güvenlik güçleri geniş çaplı arama çalışması başlattı.
Arama ekipleri, Comer'ın babasının evinden yaklaşık 45 metre uzaklıktaki ormanlık alanda yakın zamanda kazıldığı anlaşılan toprağı fark etti. Bölgeyi inceleyen ekipler, sığ çukurun içerisinde köpek kafesine konularak gömülen bebeğe ulaştı.
BEBEĞİN BABASI TUTUKLANDI
Olayın ardından bebeğin babası Michael Comer'ın pazartesi gecesi hırsızlık ve polise mukavemet suçlamalarıyla tutuklandığı açıklandı. Şerif Koon, Comer'a başka suçlamalar yöneltilip yöneltilmeyeceğinin belirlenmesi için savcılıkla birlikte çalıştıklarını bildirdi.
Toprak altından sağ çıkarılan 11 aylık Koah Sharpe hastaneye kaldırıldı. Bebeğin sağlık durumunun stabil olduğu belirtildi.