11 aylık bebek diri diri gömüldü! 24 saat sonra sağ bulundu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

ABD'nin Güney Carolina eyaletinde yaşanan olay dehşete düşürdü. Lexington County bölgesinde kaybolduğu bildirilen 11 aylık Koah Sharpe için başlatılan arama çalışmaları sırasında ekipler, ormanlık alanda korkunç bir manzarayla karşılaştı. Küçük bebek, bir köpek kafesinin içerisinde havluya sarılmış ve sığ bir çukura gömülmüş halde sağ bulundu.

24 SAAT BOYUNCA TOPRAK ALTINDA KALDI

Lexington County Şerifi Jay Koon, bebeğin yaklaşık 24 saat boyunca gömülü kaldığını düşündüklerini açıkladı. Koon, küçük Koah'nın bulunduğu anları şu sözlerle anlattı:

"Birkaç dakika önce 11 aylık küçük Koah'yı gömülmüş ve ağlar halde hayata tutunmaya çalışırken bulduk"

YENİ KAZILMIŞ TOPRAK ŞÜPHE UYANDIRDI

Şerif Koon'un verdiği bilgilere göre anne, dışarı çıktığı sırada bebeğini babası Michael Comer'a bıraktı. Pazartesi günü bebeğin kaybolduğunun bildirilmesi üzerine güvenlik güçleri geniş çaplı arama çalışması başlattı.

Arama ekipleri, Comer'ın babasının evinden yaklaşık 45 metre uzaklıktaki ormanlık alanda yakın zamanda kazıldığı anlaşılan toprağı fark etti. Bölgeyi inceleyen ekipler, sığ çukurun içerisinde köpek kafesine konularak gömülen bebeğe ulaştı.

BEBEĞİN BABASI TUTUKLANDI

Olayın ardından bebeğin babası Michael Comer'ın pazartesi gecesi hırsızlık ve polise mukavemet suçlamalarıyla tutuklandığı açıklandı. Şerif Koon, Comer'a başka suçlamalar yöneltilip yöneltilmeyeceğinin belirlenmesi için savcılıkla birlikte çalıştıklarını bildirdi.

Toprak altından sağ çıkarılan 11 aylık Koah Sharpe hastaneye kaldırıldı. Bebeğin sağlık durumunun stabil olduğu belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı