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Eren Elmalı hayranını kırmadı! Herkes aynı yorumu yaptı

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Eren Elmalı hayranını kırmadı! Herkes aynı yorumu yaptı
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Galatasaray'ın milli futbolcusu Eren Elmalı, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen bir hayranını kırmadı. Genç kadınla objektif karşısına geçen yıldız futbolcunun samimi tavırları dikkat çekti. Fotoğraflarda hayranının mutluluğu yüzüne yansırken, sosyal medya kullanıcıları da Eren Elmalı'nın sıcak kanlı davranışını övgü dolu sözlerle yorumladı.

Galatasaray'ın başarılı sol beki Eren Elmalı, bu kez saha dışındaki sempatik tavırlarıyla dikkat çekti. Milli futbolcu, karşılaştığı bir hayranının birlikte fotoğraf çektirme isteğini geri çevirmeyerek genç kadınla objektiflere poz verdi. İkilinin birlikte çekilen fotoğraflarında samimi ve neşeli halleri dikkat çekti.

HAYRANININ MUTLULUĞU YÜZÜNE YANSIDI

Eren Elmalı ile yan yana gelen genç kadın, yıldız futbolcuyla fotoğraf çektirmenin mutluluğunu yaşadı. İkilinin gülümseyerek poz verdiği karelerde Eren Elmalı'nın rahat ve sıcak kanlı tavırları öne çıktı. 

"EREN NE KADAR SICAK KANLI VE SAMİMİ"

Fotoğrafları gören sosyal medya kullanıcıları, Eren Elmalı'nın hayranına gösterdiği yakın ilgiyi olumlu karşıladı. Bazı kullanıcılar futbolcunun ne kadar sıcak kanlı ve samimi olduğuna dikkat çekerken bazıları da genç kadının yaşadığı mutluluğu yorumladı. Eren Elmalı'nın fotoğraf isteğini geri çevirmemesi ve hayranıyla içten şekilde poz vermesi, futbolseverlerin beğenisini kazandı.

Kaynak: Haberler.com
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Haberler.com
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAllround Consultancy 020:

Kiz cok sempatik ve sirin birisine benziyor, egriye egri dogruya dogru, poz olarakta cokta yakismis gibi gorunuyor ama bence Eren Elmali cok gicik birisi, bu kiz daha iyisini hakediyor gibime geliyor.

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Haber YorumlarıGerçekacıdır:

yakışmış bunu al

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