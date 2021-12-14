Yalova Belediyesi'ndeki 'zimmet' davasında yeni bilirkişi raporu hazırlanacak

YALOVA (DHA) - YALOVA Belediyesi'nin görevden alınan belediye başkanı Vefa Salman'ın da aralarında bulunduğu 1'i tutuklu 18 sanığın 'zimmet ve resmi belgede sahtecilik' suçundan yargılandığı davaya devam edildi. Mahkeme heyeti, davanın tek Reşat Elgin'in tutukluk halinin devamına ve yeni bilirkişi raporu hazırlanmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Yalova Belediyesi'nde muhasebe personeli olarak çalışan Reşat Elgin'in (43), geçen yıl şubat ayında yüklü miktarda parayı zimmetine geçirip ortadan kaybolduktan sonra Denizli'de yakalanmasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında, aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç'in (48) de bulunduğu 34 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden Güleç ile muhasebe personeli Reşat Elgin, Mali Hizmetler Müdürü Şenay Reyhan Kaş (56), müteahhit Bekir Bilgi (39), zimmet suçuna ortak olduğu öne sürülen Hakan Çelik (31), Taner Tan (29), Emrah Gök (27), Beytullah Baltacı (32), Sinem Deniz (34), Tuncay Doğan (43), Cüneyt Özçomak (38), Tuğrul Kaş (41), Abdulnasır Gölbaşı (51), Cem Dindar (32), Kartal Özgür Barutçu 40), Ahmet Ragip Akay (45), Bahar Taşkömür (39) ve Engin Öz (30) tutuklanırken, diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.

Son olarak sanık avukatlarına söz veren mahkeme, Reşat Elgin'in tutukluluk halinin devamına ve yeni bilirkişi raporu istenmesine karar verdi.