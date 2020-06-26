'Yahudi düşmanlığı' tartışması İngiltere İşçi Partisi'ni yine böldü
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BBC

'Yahudi düşmanlığı' tartışması İngiltere İşçi Partisi'ni yine böldü

Ana muhalefet İşçi Partisi lideri Keir Starmer'ın, partinin sol kanadından Eğitim Sözcüsü Rebecca Long-Bailey'i görevden alması, parti içindeki anti-semitizm (Yahudi düşmanlığı) tartışmasını yeniden alevlendirdi.

'Yahudi düşmanlığı' tartışması İngiltere İşçi Partisi'ni yine böldü
26.06.2020 21:07 | Son Güncelleme: 26.06.2020 21:25

Ana muhalefet İşçi Partisi lideri Keir Starmer'ın, partinin sol kanadından Eğitim Sözcüsü Rebecca Long-Bailey'i görevden alması, parti içindeki anti-semitizm (Yahudi düşmanlığı) tartışmasını yeniden alevlendirdi.

Starmer, muhalefet gölge kabinesinde Eğitim Sözcülüğü görevini verdiği Long-Bailey'i sosyal medyada "Yahudi düşmanı bir komplo teorisinin linkini paylaştığı" gerekçesiyle görevden aldı.

Partinin sol kanat milletvekillerinden bir kısmı Starmer'in aşırı bir tepki gösterdiğini söyleyerek Long-Bailey'in göreve iadesini talep ediyor. Bir kısmı ise İsrail hükümetinin politikalarını eleştirmenin Yahudi düşmanlığı sayılmadığının açıkça kabul edilmesini istiyorlar.

Söz konusu röportajda oyuncu Maxine Peake, Amerikan polisinin, gözaltına alma sırasında diziyle insanların ensesine bastırma taktiğini İsrail İstihbarat Servisi tarafından verilen eğitimlerden öğrendiğini söylüyordu.

Long-Bailey bu röportajın linkini "Maxine Peake tam bir cevher" yorumuyla tweetlemişti.

Bu iddia İsrail tarafından yalanlandı ve Peake bunun üzerine sözlerini geri aldı. Ama bütün bunlar olduğunda Long-Bailey Eğitim Sözcülüğü görevinden alınmıştı bile.

Maxine Peake'in röportajının linkini tweetleyen Rebecca Long-Bailey'ye, İngiltere'deki çeşitli Yahudi örgütlenmelerinden eleştiriler geldi ve tweetini silip özür dilemesi istendi.

Bailey ise bu talepleri "yazının bütün içeriğine katılmadığını" söyleyen bir tweet ile yanıtladı ve tweetini silmedi.

Üç saat geçmeden görevden aldı

Long-Bailey'nin attığı tweetin üzerinden üç saat geçmeden İşçi Partisi lideri Keir Starmer, Eğitim Sözcüsü'nden görevi bırakmasını istedi.

Starmer internet üzerinden yaptığı basın toplantısında "Rebecca Long-Bailey'den bu yazıyı paylaştıktan sonra gölge kabineden çekilmesini istedim. Bunu Long-Bailey Yahudi düşmanı olduğu için yapmadım. Benim görüşüme göre Yahudi düşmanı bir komplo teorisi içeren bir yazı paylaştığı için yaptım" diye konuştu.


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'İsrail hükümetini eleştirmek Yahudi düşmanlığı mı?'

Bu sabah Keir Starmer parti içindeki Sosyalist Kampanya Grubu'ndan 20'yi aşkın milletvekili ile Zoom üzerinden bir toplantı yaptı.

Aralarında partinin eski lideri Jeremy Corbyn'in ve önde gelen sol kanat milletvekilleri Diane Abbott ve Richard Burgon'ın da bulunduğu milletvekilleri, Rebecca Long-Bailey'in görevden alınması kararından duydukları kaygıyı dile getirdiler.

Keir Starmer, bazı milletvekillerinin Long-Bailey'nin göreve iade edilmesi yolundaki çağrılarını reddetti.

Sol kanat milletvekilleri ayrıca Starmer'dan, söz konusu röportajda geçen ve İsrail İstihbarat Servisi'nin eleştiren iddiaları, neden Yahudi düşmanlığı saydığına açıklık getirmesini istedi.

BBC muhabiri Iain Watson'un izlenimine göre, sol kanat milletvekilleri yine de Eşitlik ve İnsan Hakları Komisyonu tarafından İşçi Partisi içinde Yahudi düşmanlığı konulu raporunun yakında yayımlanmasını bekliyor. Ancak milletvekilleri yine de Keir Starmer'ın bu konuda tereddütsüz ve titiz görünmek istemesine bir ölçüde anlayış gösterdi.


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İşçi Partisi içindeki farklı kanatlardan farklı tepkiler

Starmer'ın kararı ve ona gösterilen tepkiler parti içindeki bölünmüşlüklerin bir kez daha su yüzüne çıkmasına sebep oldu.

Keir Starmer'ın kararını parti içindeki Yahudi İşçi Partisi Hareketi memnuniyetle karşıladı. Britanya Yahudileri Temsilcileri adlı örgüt de hızla hareket etmesinden dolayı Starmer'ı kutladı.

Ancak daha önceki İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn'in Maliye sözcüsü ve en yakın destekçisi John McDonnel kararı eleştirdi ve "Yahudi düşmanlığı tartışmalarında her zaman İsrail devletinin fiillerinin eleştirilmesinin anti-semitizm olmadığı söylenmiştir" diye konuştu.

Bu yılın başlarındaki parti liderliği seçimlerinde Corbyn'e en yakın aday olarak görülen Rebecca Long-Bailey'e destek veren büyük sendikalardan Unite'ın genel sekreteri, görevden alma kararını "yapay bir tartışmaya gereksiz aşırılıkta bir tepki" diye değerlendirdi.

İşçi Partisi içindeki sol Momentum hareketinin başkanı Jon Lansman ise BBC'ye yaptığı açıklamada, görevden almanın bir hata olduğunu ve bu kararın partiyi birleştirmeye hizmet etmeyip tam tersine bunu daha da güçleştirdiğini söyledi.

Momentum hareketi Long-Bailey'in göreve iadesi için imza toplamaya başladı.

Partinin sol kanadında bir kesim söz konusu röportajda dile getirilen iddiaların Yahudi düşmanlığı içermediğini düşünüyor. İçermiş olsa bile bu iddiaların sonradan Peake tarafından geri alındığını ve Long-Bailey'in yazının tümünü onaylamadığını hatırlatıyor ve bunlara rağmen yine de görevden alınmasını parti içinde solun tasfiyesi için bahane arandığının kanıtı olarak yorumluyor.

Buna karşılık Starmer'ın kararını destekleyenler, bunun arkasında bir niyet aranmaması gerektiğini, Long-Bailey'in, tartışmalı tweetini silmeyi reddetmesinin kabul edilemeyeceğini söylüyor.

Partinin eski liderlerinden Tony Blair ve Gordon Brown'a yakın, daha merkez ve sağ kanatlarına mensup milletvekilleri genel olarak Long-Bailey'in görevden alınması kararını onaylıyor.

BBC

Manşet

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