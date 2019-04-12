Yabancı Öğrenciler Gaziantep Yemeklerini Öğrendi

Gaziantep Üniversitesinde eğitim gören Türk ve yabancı uyruklu öğrenciler, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Uygulama Mutfağında Gaziantep mutfağı yemeklerini öğrendi.

GAÜN Toplumsal Duyarlılık Projeleri Merkezi bünyesinde yürütülüp, Hollanda Dışişleri Bakanlığı tarafından finanse edilen Suriyeli Öğrenciler Burs Programı Projesi kapsamında Geleneksel Beynelmilel Yemek Festivali gerçekleşti. GAÜN Güzel Sanatlar Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğr. Gör. Ceyhun Uçuk yönetiminde yürütülen, 20 Ülkeden 40 öğrencinin katıldığı projede öğrenciler, aldıkları 78 saatlik eğitimden sonra gerçekleştirilen Geleneksel Beynelmilel Yemek Festivali ile yemeklerini sergiledi.

Kültürümüzü ülkelerine götürecekler

GAÜN Güzel Sanatlar Fakültesi Gastronomi Bölümü Mutfağında düzenlen festivalin açılış konuşmasını yapan GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Gaziantep Üniversitesi'nin uluslararası saygınlığı olan, Türkçe, Arapça ve İngilizce eğitim veren, 107 ülkeden 4 binin üzerinde öğrencisi olan bir üniversite olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Gür, "Biz sadece öğrencilerimize eğitim vermiyoruz aynı zamanda Gaziantep'in ve Türkiye'nin kültürlerini de tanıtıyoruz. Bununla ilgili üniversitemizde güzel bir proje yürütülüyor. Hollanda Dış İşleri Bakanlığı'ndan aldığımız kaynakla, yabancı uyruklu öğrencilerimize 72 saatlik süresi içerisinde Gaziantep yemeklerini öğrettik. Aldıkları yemek eğitimi sonrası müthiş yemek hazırladılar. Böylelikle hem Gaziantep kültürünü tanımış oldular hem de Gaziantep yemeklerini alıp kendi ülkelerine götürecekler. Böyle projelerle hem eğitim almış oluyorlar hem de kültürümüzle birlikte Türkiye'yi daha sıcak bir şekilde ülkelerine aktarmış olacaklar" dedi.

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kamile Perçin Akgül, "Bize ait değerlerin yaşatılabilmesi noktasında üstlenmiş olduğunuz sorumluluk ötesine taşınan boyutu olduğu için çok önemli. 20 Ülkeden yaklaşık 40 öğrencinin aldığı bu eğitim programını kendi kültürümüzü gençlerimize aktarmanın da ötesinde dünyaya tanıtmış olduk" şeklinde konuştu.

Tavayı rektör öğretti

Etkinlik kapsamında uluslararası öğrencilerin domates tavasını GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür'den öğrendiklerinin altını çizen GAÜN Öğretim Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Görevlisi Ceyhun Uçuk, "Geleneksel Beynelmilel Gaziantep Yemekleri Festivali öncesinde eğitimler kapsamında Gaziantep Mutfağının uluslararası bilinirliğine katkı sağlamak amacı ile Gaziantep mutfağının eşsiz lezzetlerinden örnekleri uluslararası öğrencilerimize tanıtma ve uygulatma fırsatı elde ettik. Uluslararası öğrencilerin entegrasyonuna da önemli katkılar sunan eğitimlere Çad, Kamerun, Kanada, Somali, Etiyopya, Afganistan, Senegal, Mısır, Bangladeş, Endonezya, Kırgızistan, Kazakistan, Kosova, Türkmenistan, Türkistan, Suriye ve Türkiye'den 40 öğrenci katılım gösterdi. Birazdan hepimizin tadına bakabileceği Gaziantep yemeklerini uluslararası öğrencilerimiz ile birlikte hazırladık" diye konuştu.

Etkinlik, GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, festival kapsamında eğitim veren Öğr. Gör. Ceyhun Uçuk'a plaket takdim ettikten sonra sertifika töreniyle devam etti.

Cumhurbaşkanlık İnsan Kaynakları Ofisi Proje Müdürü Neşe Gülmezi'nde katıldığı festivale, GAÜN Rektör Yardımcıları; Prof. Dr. Metin Bedir ve Prof. Dr. Şehmus Demir, GAÜN Genel Sekreteri Ayhan Doğan, Genel Sekreter Yardımcıları; Mehmet Ali Eminoğlu ve Nuh Okumuş, akademisyenler, Adıyaman Üniversitesi Aşçılık Bölümü öğrencileri katıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA