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Bir dönem sona erdi! İşte Didem Arslan Yılmaz'ın yeni adresi

Bir dönem sona erdi! İşte Didem Arslan Yılmaz'ın yeni adresi
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RTÜK'ün gündüz kuşağı programlarına ilişkin aldığı yeni kararların ardından Show TV ile yollarını ayıran deneyimli sunucu Didem Arslan Yılmaz'ın yeni adresi Star TV oldu. Başarılı isim, yeni yayın döneminde öğleden sonra kuşağında izleyici karşısına çıkacak.

Show TV ekranlarında tam altı yıl boyunca "Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme" adlı programı sunarak geniş bir izleyici kitlesine ulaşan sunucunun ayrılık kararının ardından hangi kanalla anlaşacağı merak konusuydu. Televizyon kulislerinden sızan bilgilere göre, Didem Arslan Yılmaz ve Star TV yönetimi el sıkışarak anlaşmaya vardı. Yeni yayın döneminde yeni kanalında ekranlara dönecek olan sunucu, iddialı bir formatla öğleden sonra kuşağında seyircisiyle buluşacak.

ANA HABER ÖNCESİ EKRANDA OLACAK

Global Yapım imzası taşıyacak olan yeni programın yayın saati ve kanalın genel yayın akışı da netleşmeye başladı. Didem Arslan Yılmaz'ın yeni programı, "Nur Viral ile Sen İstersen" programının hemen ardından başlayarak ana haber bülteni öncesinde ekranda kalacak.

Kanalın gündüz kuşağındaki bir diğer yapımı olan ve Songül Karlı ile Uğur Arslan’ın sunduğu “Songül ve Uğur İle Sana Değer” programının ise yeni yayın döneminde sabah kuşağındaki yerini koruyacağı öğrenildi.

 DİDEM ARSLAN YILMAZ KİMDİR?

12 Ocak 1974 tarihinde İstanbul'da doğan Sivas kökenli bir Türk haber spikeri, muhabir ve televizyon sunucusudur.

Kariyerine 1992 yılında Flash TV'de başlayan Yılmaz; sonrasında Kanal D, Show TV, CNN Türk, Habertürk ve tekrar Show TV gibi önde gelen kanallarda muhabirlik, haber spikerliği ve gündüz kuşağı program sunuculuğu yapmıştır.

Özellikle Habertürk ekranlarında sunduğu Türkiye'nin Nabzı programı ile siyasi tartışma programlarında tanınan bir isim olmuştur.

Son yıllarda Show TV'de yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme isimli reality programıyla ekranlarda yer alıyordu.

Kaynak: Haberler.com
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